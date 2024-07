Englezi će morati čekati samo četiri godine: Nogomet se tada sigurno 'vraća kući'

Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj završilo je trijumfom Španjolske. Engleski navijači pokunjeno odlaze iz Berlina i više ne mogu pjevati svoju poznatu 'Its coming home' jer će time samo postati predmetom sprdnje. No neće dugo čekati da opet krenu s istom pjesmom i nadaju se trijumfu svoje nacije jer na sljedećem Euru nogomet se zaista vraća kući.

Naime sljedeće Europsko prvenstvo održava se 2028. u zemljama Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske. Zemlje domaćina stoga će biti Engleska, Škotska, Wales, Sjeverna Irska i Irska. Turnir će se igrati u istome formatu u kojem se igra od EP 2016, 24 momčadi podijeljene u šest skupina od kojih 16 prolazi u drugi krug natjecanja.

Turnir će se održati od 9. lipnja do 9. srpnja, a već su poznati i gradovi domaćini. Za razliku od deset gradova u Njemačkoj Euro 2018 imat će devet gradova ali zato što će se u Londonu igrati na dvama stadionima, na Tottenham Hotspur Stadiumu i kultnome Wembleyju. Osim Londona engleski gradovi domaćini su Birmingham, Newcastle, Manchester i Liverpool.

Zanimljivo kako je u Liverpoolu prednost dobio novi Evertonov stadion koji je tek u izgradnji, dok je u Manchesteru Etihad 'izgurao' Old Trafford. Navodno je razlog tomu što Anfield im premali teren prema zahtjevima UEFA-e, a za stadion Manchester Uniteda nije sigurno hoće li biti spreman do početka turnira.

Ostali gradovi domaćini su Glasgow, Cardiff, Dublin i Belfast. Raspored utakmica naravno još nije poznat, no za pretpostaviti je da će Englezi dobiti većinu utakmica. posebno one u završnicama. Bit će to već treće domaćinstvo Engleske nakon Eura 1996 i 2020.(2021.). Škotskoj je to drugi put nakon utakmica grupe EP 2020. dok će Irskoj, Sjevernoj Irskoj i Walesu ovo biti prvo domaćinstvo.

