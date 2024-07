Razočarani Kane nakon poraza od Španjolaca: 'Ovo užasno boli i boljet će još dugo'

Španjolska je novi prvak Europe! Sjajna Furija svladala je u Berlinu Englesku 2-1 i osvojila rekordni četvrti naslov Europskoga prvenstva.

Bilo je to novo razočaranje za Engleze kojima je pobjeda najprije iskliznula prije tri godine. Vratili su se Englezi nakon gola Williamsa u 47. minuti kada je Palmer poravnao za 1-1- u 73 minuti. Ipak Oyarzabal je slomio engleska srca golom u 86. minuti.

Nakon utakmice izjavu je dao kapetan Gordi Albiona, Harry Kane.

"Teško je riječima opisati kako se svi trenutno osjećamo. Bila je jako teška utakmica. Dobro smo se vratili u igru ​​i tražili smo pobjedu. Primiti gol u zadnjim minutama je stvarno teško prihvatiti", rekao je engleski napadač.

"Prvo poluvrijeme smo se mučili. Nismo mogli zadržati loptu. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, no nismo uspjeli. Propustili smo veliku priliku. Nije lako doći do finala i kad uđete u njega, to onda morate iskoristiti. Mi nismo uspjeli. Ovo je užasno bolno i boljet će još jako dugo. Ne znam hoće li Gareth (Southgate) otići. Treba mu vremena da odluči. Htjeli smo naslov osvojiti za njega", zaključio je potreseni Englez.

