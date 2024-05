Zlatko Dalić izbornik je hrvatske nogometne reprezentacije, a na tu je funkciju stigao u 7. listopada 2017. umjesto Ante Čačića.

Na klupi Vatrenih debitirao je pobjedom kod Ukrajine 2-0, a ukupno je reprezentaciju vodio u 82 utakmice, u kojima je ostvario 46 pobjeda, 15 remija i 17 poraza uz gol razliku 157-111.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vodio je reprezentaciju do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018., do bronce na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., te do finala Lige nacija 2023.

Najveća pobjeda na klupi reprezentacije mu je ona na gostovanju kod Malte 7-1 ostvarena 11. studenog 2021. u kvalifikacijama za SP 2022. Najveći poraz pak doživio je u Ligi nacija 11. rujna 2018. protiv Španjolske u Ligi nacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Raspored utakmica Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj 2024.

Dalićeva igračka karijera

Dalić je rođen 26. listopada 1966. u Livnu, gdje je u tamošnjem Troglavu 1918 i započeo nogometnu karijeru. Iz Livna 1983. odlazi u Hajduk gdje se zadržava do 1986. kada odlazi u Cibaliju, no nakon samo godinu dana vraća se na Poljud.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Splitu se u drugom mandatu zadržao godinu dana, da bi otišao u podgoričku Budućnost. I tamo je ostao samo jednu sezonu, a potom odlazi u Velež, gdje ostaje do ljeta 1992.

Iz Mostara tada seli u Varaždin gdje je dres Varteksa nosio do ljeta 1996. kada se i treći put vraća na Poljud. Splićani su ga 1998. posudili Varaždincima, gdje je 2000. i završio igračku karijeru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trenerska karijera

Dalić je odmah nakon igračke karijere postao pomoćni trener u Varteksu, da bi 2002. postao i sportski direktor tog kluba. Kako financijska situacija u klubu nije bila bajna dolaskom Miroslava Ćire Blaževića u klub postaje i njegov pomoćni trener, a njegovim odlaskom 2025. i glavni trener.

Nakon Varteksa, odlazi u Rijeku, gdje se zadržava jednu sezonu. Potom također na samo jednu sezonu odlazi u Dinamo Tiranu, gdje osvaja prvi klupski trofej - Albanski superkup. Sezonu iza vodio je Slaven Belupo, a potom karijeru nastavlja na Bliskom istoku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi klub bio mu je Al-Faisaly, koji je vodio dvije sezone, da bi potom preuzeo U-23 momčad Al Hilala. Prvim trenerom te momčadi imenovan je 1. veljače 2013., a s klupe je otišao u svibnju iste godine.

Na novi posao čekao je do ožujka 2014. kada je preuzeo Al-Ain koji je vodio do 23. siječnja 2017. S tim klubom osvojio je naslov prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bio mu je to posljednji klupski trenerski izazov prije negoli je 7. listopada imenovan izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zlatko Dalić - osobna karta

Datum rođenja: 17. rujna 1996.

Mjesto rođenja: Šibenik

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Visina: 1,93