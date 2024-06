Nakon što nije započeo utakmicu, kapetan reprezentacije Srbije, Dušan Tadić, javno je izrazio svoje nezadovoljstvo izbornikom Draganom Stojkovićem koji se nadovezao na njegove izjave o tome kako je najspremniji član nacionalne vrste Srbije. Sada je sve prokomentirao i vratar Predrag Rajković.

"Mogu samo da kažem da sam ja spremniji od Dušana Tadića fizički. Šalim se, super je atmosfera, vruća glava možda, ali generalno je dobra atmosfera, ne bih ja pričao o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite da sam spremniji od Dušana Tadića, neće se on naljutiti", poručio je Rajković.

Rajković je odgovorio na još neka pitanja od novinara, a jedno od njih bilo je i je li gledao utakmicu Španjolska - Hrvatska, na što je odgovorio: "Španjolska je imala uvijek dobre igrače, sad je smjena generacija koja igra u dobrim timovima. Nisam iznenađen, nisam očekivao veliki rezultat, ali mislim da je Španjolska zasluženo pobijedila.

Dok je golman davao izjave na stadionu, igrači koji nisu ulazili na teren protiv Engleske imali su trening na stadionu Rosenau u Augsburgu, a pridružila su im se samo dva igrača koja su igrala protiv Engleske, Luka Jović i Veljko Birmančević, a kapetana nije bilo nigdje na vidiku.

