Nogometna reprezentacija Italije će na put prema obrani naslova europskog prvaka osvojenog 2021. na londonskom Wembleyju protiv Engleske, krenuti u subotu utakmicom protiv Albanije u skupini B, u kojoj su još Hrvatska i Španjolska.

S obzirom na status autsajdera u skupini, sve osim pobjede protiv Albanije bi za Talijane bio korak u krivom smjeru. Spalletti je na posljednjoj konferenciji za medije u Dortmundu poslao poruku svojim igračima.

"Divovi i heroji ne izlaze sa strahom – oni izlaze sa strašću i vjerom. Svatko od nas treba osigurati da ima svoju kutiju s alatom i da može zavrtati ili odvrnuti ono što treba", slikovit je bio trener koji je reprezentaciju preuzeo u rujnu prošle godine.

Spalletti zna i način na koji bi njegova reprezentacija trebala biti uspješna.

"Imamo svoj način igre i moramo u njega vjerovati. Ponekad vas protivnici zaustave, ali uvjeren sam da možemo nametnuti naš plan igre."

Talijanski izbornik je druženje s novinarima iskoristio kako bi demantirao da je igračima zabranio igranje video-igara te nošenje slušalica kad su svi na okupu.

"Ono što me zanima je da oni zapravo spavaju noću. Ne zabrinjava me što točno rade. Ne dopuštam ljudima da budu budni do sitnih sati, a da onda sljedeće jutro ne budu potpuno odmorni i spremni za trening. Imamo sobu za igre u kojoj postoje dvije moderne PlayStation konzole. Svatko može u nju, čak sam se i sam okušao. No, to mogu činiti u normalno doba", pojasnio je Spalletti.

Na utakmicu protiv Albanije osvrnuo se i prvi čuvar talijanske mreže Gianluigi Donnarumma, koji smatra da to nije suparnik kojeg se smije olako shvatiti.

"Moramo biti sto posto koncentrirani", rekao je vratar Paris Saint-Germaina.

"Ako pobijedimo u subotu navečer, bit će to veliki korak prema osmini finala. To bi nas stavilo u dobru poziciju. No, ako ne bismo pobijedili, onda bismo bili pod pritiskom.”

Albanski kapetan Berat Djimsiti dobro poznaje sve suparničke igrače s obzirom da igra u Atalanti.

"Mnogi od nas igrali su u Italiji dugo vremena, tako da poznajemo puno igrača. Što se tiče slabosti, Italija je aktualni europski prvak i uvijek je konkurentna na velikim natjecanjima", rekao je albanski branič.

Albanski izbornik Sylvinho inzistira na tome da njegova momčad nije u Njemačkoj kao prolaznik i samo dio statistike. Njegova je momčad kvalifikacije završila kao prva u skupini, ispred Češke i Poljske.

"Iznimno smo ponosni što smo ovdje", rekao je Brazilac. “U vrlo smo teškoj skupini i na teškom turniru. No, ovdje smo da se natječemo i ginut ćemo za svaki bod."

Subotnja utakmica Italije i Albanije u Dortmundu započet će u 21 sat.