Turska u 21 sat u Leipzigu igra protiv Austrije posljednju utakmicu osmine finala na Europskom prvenstvu.

Uoči utakmice nekadašnji hrvatski izbornik Slaven Bilić dao je intervju za turski Fanatik gdje se dotaknuo mnogih detalja o igračkim planovima, strategijama, prednostima i manama dviju momčadi. Turska se nakon 16 godina želi probiti u četvrtfinale Europskog prvenstva, gdje je posljednji put bila 2008. godine.

"Mnoge reprezentacije, uključujući i moju Hrvatsku, nisu uspjele izaći iz skupine. Turska je ispunila očekivanja i prošla u osminu finala. Čestitam Turskoj. Igrali su dobro protiv Gruzije i pobijedili sjajnim golovima. Bili su neučinkoviti protiv Portugala. Vidite, sama kvaliteta nije dovoljna da se pobijedi protivnika na turniru", rekao je Bilić koji je komentirao i izbornika, Vincenza Montellu.

"Odigrao je svoju prvu utakmicu protiv Hrvatske i zasluženo su nas pobijedili u gostima. Montella je vjerovao mladim igračima i pustio ih da igraju. Puno su ga kritizirali zbog njegovog nasljedstva i odabira momčadi. Međutim, smanjio se pritisak i sada bi ga trebali svi ostaviti na miru", rekao je Bilić pa nastavio:

"Iako Turska nije dobra taktički, sjajna je u smislu energije i motivacije. Jako su mi se svidjeli Barış Alper i Kenan Yıldız. Nema mnogo tako talentiranih igrača u današnjem nogometu. Igrači u Turskoj preuzimaju odgovornost, jako su dobri s loptom, oni mogu podnijeti pritisak i dobro igraju u tranziciji."

Bilić je odgovorio i na pitanje kakvu utakmicu očekluje protiv Austrije.

"Austrija će raditi puno 'gegenpressinga'. Ovaj presing je vrlo opasan za Tursku! Međutim, protiv toga, bočni braniči i napadači moraju koristiti prostore koje je protivnik ostavio prazne. Veliki je guibtak za Tursku što neće biti Hakana Çalhanoğlua. On je vođa, kapetan i najpopularniji igrač momčadi. Njegov dres je broj 10, ali on igra pod brojem 6, u srcu svoje momčadi. On je 'referenca igrač' za Tursku."

Rekao je par riječi i o Ardi Güleru.

"Arda je još jako mlad, ali ima sjajnu lijevu nogu. Zabio je savršen gol u utakmici s Gruzijom. On je poseban igrač i ima izvrsne kvalitete s loptom. Prije svega, ima vrlo samouvjeren stil. Na kraju krajeva, Real Madrid ne kupuje igrača slučajno. On još mora napredovati, ali je definitivno jako dobar igrač."