U nedjelju je za RTL Danas gostovao legendarni sportski novinar i komentator Božo Sušec i dao svoj pogled na odlučujuću utakmicu Hrvatske protiv Italije na Europskome prvenstvu.

Hrvatska je dosad u povijesti pobijedila Italiju tri puta. Vi ste jedni od rijetkih koji je sva ta tri puta pratio i bio na stadionu. Kako onda pobijediti i Italiju?

"Možda sam bio čak i jedini. Očekujem da me Zlatko Dalić nazove i pita kako je to bilo. To su vodila tri različita izbornika. U Palermu je bio Ivić jer je Blažević bio kažnjen. U Livornu prva utakmica Slavena Bilića, a u Japanu je bio Jozić. Recept je da smo uvijek morali dati dva gola Italiji. Ta najteža utakmica bez Ćire Blaževića, u njoj smo imali Šukera koji je zabio dva gola."

Imamo li i sada takvog napadača?

"Ne vidim tamo Šukera nijednoga, niti blizu, a vidio sam nove kandidate koji se javljaju za reprezentaciju na licu mjesta. Mislim da je sastav takav da ga Dalić neće objaviti do neposredno pred utakmicu jer svi kalkuliraju neke male trikove da iznenade jedan drugoga. Međutim i Luciano Spalletti i Zlatko Dalić su tako iskusni treneri da ih je nemoguće iznenaditi. Dobro se zna s čime raspolaže Hrvatska, s čime Italija."

Za Hrvatsku reprezentaciju je sutra dan D i pritisak je golem. Očekujete li da će Vatrene to što im je voda došla do grla pogurati ili blokirati?

"Vatreni su vrlo često pokazali u kvalifikacijama da im voda dođe do grla, ali onda isplivaju na površinu. Pustimo što je Italija europski prvak, to je prošlost, no ova Italija je vrlo neugodna. Kad bi Italija morala pobijediti bio bih puno sigurniji da će Hrvatska pobijediti. Ovako kad Italija ne mora pobijediti, ne može se igrati na neodlučno, ali može se igrati oprezno. Juranović je lijepo rekao: 'Kad igraš oprezno imaš prostora ispred sebe. Možeš otići i pobjeći, ali razmišljaš ne jer imaš dobar rezultat.' Italija je velemajstor u taktiziranju, čuvanju lopte i trošenju živaca protivnika. Tako da će to biti jedna jako teška psihološka igra. Pobijedit će onaj koga će trener uspjeti više napuniti pozitivnom energijom."

Vatreni se nisu još pokazali u najboljem izdanju. Protiv Španjolske su izgubili, a protiv Albanije prosuli bodove. Koje sad greške ne smiju ponoviti protiv Talijana?

Oba dvije utakmice nisu igrali na razini koju Hrvatska može. Srećom ni Talijani nisu dobro igrali. Dosada su Talijani odigrali odlično 20 minuta, od vodstva Albanaca do preokreta. Kad Talijani okrenu prestane nogomet, kako naši kažu 'beskonačno dosadnjikavo dodavanje'. Bilo bi krasno da sutra otvorimo kao Albanija, da u prvoj minuti zabijemo gol. Lakše bi se disalo. Čitao sam puno talijanske medije. Oni računaju da Vatreni nisu tako agresivni kao Španjolci, da će im ostaviti više prostora za njihovu igru i trku. Reći ću vam još jednu stvar. Italija nije tako jaka koliko je zvučna. Najbolji im je igrač protiv Španjolske bio golman Donnarumma. Kad vam je golman najbolji igrač znači da niste tako jaki i dobri. Da nije bilo Donnarumme, Italija bi izgubila s većom razlikom nego što smo mi izgubili.

Za kraj, vaša predodžba rezultata?

To je jako teško. Kladionice daju prednost Talijanima, ne veliku. Mislim da neće biti puno golova. Gotovo da se igra za zlatni gol. Mislim da će biti 1-0 i toplo se nadam 1-0 za veselje Hrvatske.