Europsko prvenstvo u Njemačkoj kreće u petak utakmicom domaćina protiv Škotske, a Hrvatska svoj put započinje dan kasnije protiv Španjolske.

Njemačka će dakle od 14. lipnja do 14. srpnja biti domaćin spektakularnog turnira. Igrat će se u deset gradova na deset stadiona, a zanimljivo je istaknuti kako je polovica tih stadiona zapravo drugoligaški stadioni.

Ovo je 10 stadiona na kojima se igra Euro 2024., evo gdje nastupa Hrvatska

Hertha, HSV, Schalke, zatim Fortuna koja nije uspjela do Bundeslige kroz doigravanje protiv Bochuma te Koln koji je ispao iz Bundeslige. Sve su to članovi popularne 'cvajte', a to je polovica stadiona na kojem će se održati jedan od najvećih nogometnih turnira na svijetu.

Raspored utakmica Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj 2024.

Hrvatska će u grupnoj fazi igrati na dva takva stadiona. Protiv Španjolske na Herthinom stadionu u Berlinu te protiv Albanije na HSV-ovom stadionu u Hamburgu. Svoj 'prvoligaški debi' naši će imati protiv Italije na stadionu RB Salzburga u Leipzigu.

