Marko Pjaca odigrao je sjajnu sezonu u Rijeci koja mu je donijela ponovno mjesto u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Ofenzivac se s Vatrenima za Euro u Njemačkoj priprema na 'domaćem terenu' u Rijeci, gdje je i dao ekskluzivan intervju za RTL.

Marko, od Rusije do Njemačke o vaših šest godina može se napisati ili knjiga ili barem snimiti film. Vjerujem da vam je zato neopisivo drago ponovno biti s Hrvatskom na velikom natjecanju.

"Stvarno mi je jako drago, prekrasan osjećaj, za to sam radio svih ovih godina u kojima sam bio odsutan od reprezentacije. To mi se napokon vratilo, nitko sretniji od mene i nadam se da ću moći pomoći ekipi na Euru."

Sezona iza vas bila je uspješna, bez obzira što su Rijeci izmaknula oba trofeja, sedam pogodaka, četiri asistencije i jako važna uloga u momčadi. Jeste li formom i samopouzdanjem tamo gdje ste planirali biti kada ste se odlučili vratiti u HNL?

"Mogu reći da sam zadovoljan sezonom prije svega jer sam imao jedan kontinuitet igara, skupio sam puno minuta, sezona je bila stvarno dobra i još uvijek imam dva tjedna do prve utakmice na Europskom prvenstvu, tako da mislim da ćemo se svi, pa tako i ja, dobro pripremiti, da ćemo biti u optimalnom stanju za prvu utakmicu."

Povratak u reprezentaciju bio vam je ogroman cilj. To niste skrivali, a sad ste ostvarili, što je idući korak?

"Bio je prvi cilj, a idući korak, mislim nikad nisam imao neke posebne najave što se tiče rezultata ili bilo čega drugog. Cilj mi je uvijek s igrama ili s bilo čim drugim pomoći ekipi i doprinijeti nekom rezultatu. Nadam da će nas sreća malo pomaziti i da ćemo na Europskom prvenstvu ostvariti dobar rezultat, ali o tome naravno ovisi puno stvari, puno faktora, tako da idemo korak po korak pa ćemo vidjeti kako ćemo doći.

Kako vidite svoju ulogu u reprezentaciji na ovom Europskom prvenstvu? Vidite li vi sebe kao prvu opciju na lijevom krilu?

"Pa ne, mislim da je prije svega odluka izbornika. Vratio nam se sad i Perišić koja nam od naših najvažnijih igrača, tako da mislim da će izbornik imati slatke brige koga staviti u prvu ekipu, ali i svi ostali koji će biti na klupi i koji će igrati mislim da imaju jednu važnu ulogu i mislim da će svi bit vrlo ozbiljni i to shvatiti maksimalno ozbiljno i odraditi na najbolji mogući način."

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Konkurencija su vam Luka Ivanušec i Ivan Perišić kojeg ste spomenuli, sad ne znamo još uvijek hoće li on biti na 100 posto, na onoj razini na koje smo ga navikli gledati svih ovih godina. Kako vama djeluje Perišić na treninzima?

"Meni djeluje stvarno odlična na treninzima. Mogu reći da sam čak i malo iznenađen koliko dobro izgleda s obzirom na to da sam, nažalost, prošao tu ozljedu koju je on imao. Stvarno mogu reći da izgleda jako, jako dobro i mislim da i on da nije na sto posto, on je jedan jako važan igrač za nas. Sama činjenica da je tu uz nas je već puno, a mislim da će nam pomoći na terenu, jer kažem stvarno dobro izgleda. Vrlo bitna stvar za nas.

Rekli ste da ne volite ništa najavljivati, ali po vašoj procjeni koliki je domet Hrvatske u Njemačkoj?

"Pa ne znam, da, rekao sam da ne volim najavljivati. Puno toga ovisi o sreći i o nekim stvarima koje se jednostavno moraju posložiti da bi ostvarili dobar rezultat na jednom velikom natjecanju. Najbitnije je da prođemo grupu, a onda dalje nokaut faza, jedna utakmica, sve je moguće, korak po korak pa ćemo vidjeti dokle ćemo doći.

Ono što sigurno znamo je da se očekuje invazija hrvatskih navijača na njemačke gradove. Zovu li vas i dalje za ulaznice i što im kažete?

"Ima stvarno jako puno upita, Nema šanse da ću svima moći udovoljiti, ali što je tu je. Navijači će nam bit definitivno jedna dodatna snaga, pogotovo na ovom natjecanju, jer mislim da će ih tamo biti možda najviše dosad. Veselimo se tome, nadamo se da ćemo opravdati naša njihova očekivanja i to je to."