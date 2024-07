Dani Olmo odigrao ja fantastičan turnir na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Pred njim je još samo finale Španjolske protiv Engleske koje se igra od 21 sat na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Nekadašnji igrač Dinama bori se za najboljeg strijelca Eura. S tri gola trenutno dijeli prvo mjesto s nekolicinom igrača, no samo je još Hary Kane ostao na turniru. No, mnogi se slažu da bi Olmo mogao biti proglašen i najboljim igračem turnira zabije li gol u finalu i donese naslov Furiji.

Bivši kapetan Njemačke i Bayerna, Philipp Lahm (40) uoči početka natjecanja prognozirao je da će upravo Olmo biti najbolji igrač.

"Sviđa mi se kao igrač, kako se kreće i završava akcije. Riječ je o španjolskom igraču koji u sebi nosi jedan element: među ostalim, izgradio se u Hrvatskoj, a sada igra u Njemačkoj. Baš ga uživam gledati", rekao je Lahm.

Olmo je dosad zabio Gruziji u osmini, zabio i asistirao u velikom slavlju nad Njemačkom u četvrtini te zatresao mrežu i protiv Francuske u polufinalu.

"Još 90 minuta nas dijeli od slave. Razmišljamo samo o finalu, naša motivacija je na vrhuncu. Morali smo proći težak put i trebali bismo biti ponosni na to kako smo došli ovdje. Stil igre koji igramo je ono što nas je dovelo ovdje. Sve dok pobjeđujemo, nije me briga hoću li ja zabiti ili će to učiniti, primjerice Unai Simon", rekao je Olmo uoči finala protiv Engleske.

Španjolci imaju priliku osvojiti svoj četvrti Euro, čime bi postali rekorderi ispred Nijemaca s kojima trenutno dijele rekord u broju osvojenih europskih prvenstava. Španjolska je ovo natjecanje prethodno osvajala 1964., 2008. i 2012. godine.

Sreću su Olmu zaželjeli i iz Dinama.

"Ponosni na tebe, Dani! Sretno danas!", piše u objavi ispod fotografije Olma dok je igrao za Plave.