Europsko prvenstvo u Njemačkoj došlo je do svog finalnog dana. Završni okršaj za titulu europskog prvaka odigrat će Španjolska i Engleska.

Na Olimpijskom stadionu u Berlinu od 21 sat počet će susret koji će jednima donijeti titulu najuspješnije europske reprezentacije na ovom natjecanju ili pak prvi naslov za druge.

Španjolci imaju priliku osvojiti svoj četvrti Euro, čime bi postali rekorderi ispred Nijemaca s kojima trenutno dijele rekord u broju osvojenih europskih prvenstava. Španjolska je ovo natjecanje prethodno osvajala 1964., 2008. i 2012. godine. Na prošlom Euru je poražena u polufinalu od Italije nakon izvođenja jedanaesteraca.

Englezi igraju drugo uzastopno finale

Englezima je ovo drugo uzastopno finale Eura, nakon što su prije tri godine poraženi od Talijana te i dalje sanjaju osvajanje svog drugog velikog natjecanja, odnosno prvog od Svjetskog prvenstva davne 1966. godine koje su osvojili na domaćem tlu.

Uoči utakmice brojni stručnjaci stavljaju Španjolsku u ulogu favorita, a tako su se postavile i kladionice. Svoje favorite otkrili su i igrači Dinama koji se pripremaju za početak nove sezone.

Na pitanje Španjolska ili Engleska rezultat je 12-4 za Furiju, a pogledajte tko je sve i za koga glasao.

Očekuje se da će finale biti kontrast stilova, ali španjolski izbornik Luis De la Fuente ne vjeruje da bi se Španjolska trebala smatrati favoritom.

"Smireni smo. Nikada nismo izgubili perspektivu. Usredotočeni smo na ono što kontroliramo. Znamo da sutra nema favorita, vrlo je izjednačeno. Ostavit ćemo favorite da razgovaraju s kladionicama. Znamo da ako ne budemo na razini koju smo dosad pokazali, nećemo imati šanse za pobjedu. Ali znam da je imamo i da ćemo je dati u nedjelju. Ponosan sam što vidim proces koji smo slijedili da bismo došli ovdje. Nitko ovoj momčadi nije dao ništa besplatno i imamo pravo biti vrlo ponosni. Postoji sadašnjost i velika budućnost. Vidjeti zemlju predanu ovoj nacionalnoj momčadi je divna stvar ", rekao je De la Fuente.

Engleska je na EURU igrala sporo, ali se probudila u polufinalnoj pobjedi nad Nizozemskom kada su konačno pružili napadačku igru ​​dostojnu oznake svojih favorita prije turnira. Engleski izbornik Gareth Southgate je igrao i promašio odlučujući penal kada je Njemačka pobijedila Englesku u polufinalu na putu do pobjede na Wembleyju na EURU 1996, ali je rekao da ne smatra nikakvom sudbinom da Engleska sad ima priliku osvojiti trofej na njemačkom tlu.

"Ne vjerujem u bajke. Ja vjerujem u snove. Imali smo velike snove, ali onda morate ostvariti te stvari i boriti se. Naravno, bila bi to lijepa priča, ali moramo to zaslužiti. Morate biti u kasnijim fazama turnira da biste mogli naučiti kako pobjeđivati ​​u tim velikim utakmicama, a mi to učimo. Sada sam prošao kroz puno takvih velikih noći. Sutra nemam straha što bi se moglo dogoditi, jer sam sve prošao. Želim da igrači osjete tu neustrašivost jer ako se ne bojimo izgubiti, to nam daje veće šanse za pobjedu", rekao je Southgate.

Plavi poželjeli sreću Olmu

Na kraju su iz Dinama ipak poručili sreću svom nekadašnjem igraču.

"Ponosni na tebe, Dani! Sretno danas!", piše u objavi ispod fotografije Olma dok je igrao za Plave.