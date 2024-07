Nogometaši Dinama za novu sezonu pripremaju se u austrijskom Bad Radkersburgu. Modrima zasad sve ide prema planu, ali bliži se Dan D. Kako će Sergej Jakirović posložiti momčad ako odu Bruno Petković i Martin Baturina?

Peti je dan priprema u Austriji. Kažu neki da ste nepopustljivi na treninzima. Kako ste vi zadovoljni odrađenim poslom?

"Jako sam zadovoljan. Znam da je igračima jako teško. Prije svega radi vremenskih uvjeta, jer su ovih dana u Europi iznimno visoke temperature. Međutim, momci rade maksimalno, daju se 100 posto unutra."

Bliži se taj 15. srpnja za koji znamo da je nekakav rok u kojem se može aktivirati ta klauzula u ugovoru Brune Petkovića. Je li on u ovom trenutku bliže osta nku ili odlasku?

"Mislim da je u ovom trenutku bliže ostanku. Zadovoljan sam kako trenira. Izuzetno je motiviran. Naravno da mu je na momente jako teško i shvaćam ga jer praktički nije imao odmora. Bio je na Euru, to je završilo kako je završilo i imao je nakon toga samo par dana odmora, ali to nije pravi odmor. Nakon toga odma dođeš na pripreme i moraš se prešaltat. I on i Baturina."

Znamo da i za Baturinu postoji interes nekoliko klubova. Jeste li spremni nadomjestiti i njega i Petkovića ukoliko se dogodi da obojica odu?

"Mislim da bi to bilo jako teško, da odjednom obojica odu obojica. Ova je momčad navikla na njihov doprinos, imaju veliki utjecaj na našu igru. Osobno bi volio za Baturinu da ostane još godinu dana. Mislim da bi to bilo dobro za njegov još bolji razvoj i kontinuitet, ali tržište je to koje diktira sve."

U ovom trenutku duža je lista odlazaka nego dolazaka. Brine li vas to ili ste uvjereni da će do početka utakmica u ovu mommčad pristići dovoljno dobrih igrača?

"Pa i brine i ne brine. Mi smo u dogovoru sa sportskim direktorom više radili na odlascima igrača. Njima se pojavila lijepa prilika za iskorak u karijeri, da odu u bolju ligu, jaču ligu, da probaju tamo ostvariti svoje ambicije. Međutim, ono što nama najviše treba je desno krilo jer mi tu trenutno imamo samo Špikića. To nam je prioritet, a na ostalim pozicijama mi smo popunjeni."

Vjerujem da gledate jednim okom i prema konkurenciji. Hajduk je pobijedio Fenerbahče, a Gattuso je rekao da ima osjećaj kao da vodi Real Madrid. Kakav vi osjećaj imate?

"Ja vodim najbolji klub na Balkanu. Mi smo to i dokazali. Dinamo je proteklih godina podignuo ljestvicu."