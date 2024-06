Europsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj počinje za točno 9 dana - 14. lipnja i trajat će do 14. srpnja, a pojedini tabloidi već haluciniraju o ultranasilnim nogometnim huliganima na kokainu. Točnije, poznati britanski Daily Mail piše o novoj generaciji nogometnih huligana koji su utrenirani i koriste kokain.

'Nova vrsta nogometnih huligana dolazi na Euro'

U tekstu pod nazivom: "Nova vrsta nogometnih huligana dolazi na Euro: Tinejdžeri namazani kokainom, koji se naslikavaju po Instagramu, alarmirali su njemačku policiju, Daily Mail detaljno opisuje što novu generaciju nogometnih huligana u Engleskoj čeka i kako će se gledati na njihovo "akcijanje" pod dopingom.

'Englezi su dobrodošli, ali ne i nedolične pjesme'

"U utorak su u prostoriji u Whitehallu bila dva visoka njemačka policijska časnika, tzv. spottera, civilaca zaduženih za navijače, koja su govorila da su navijači Engleske dobrodošli u Njemačkoj, ali nedolične pjesme o Drugom svjetskom ratu, kao i navijači koji se vole tući i 'akcijati', nisu. Morate poštovati našu zemlju. Ne samo oni navijači iz Engleske, nego svih zemalja koje sudjeluju, svi oni koji dolaze u Njemačku zbog Eura", stoji u tekstu Daily Maila.

"Bitno je da navijači dobiju informaciju o tome što je prihvatljivo', izjavio je jedan od njih, istaknuvši da će navijači koji ustraju u neredu biti kažnjeni i odvedeni odmah na bankomat, na licu mjesta, da plate svu štetu. Odmah. Bez čekanja.

'Nijemci vole piti pivo baš kao i mi, a neki vole i povući crtu bijelog'

Koja bi bila najveća kazna? upitan je. Čini se da nema maksimuma. Prisutnost Nijemaca na brifingu koji su organizirali britanska policija i Foreign Office otkrila je koliko je nadzor nad ovim događajem daleko od Eura 2016., gdje je beskompromisna francuska policija jednostavno na ulice poslala vodeni top i njime gađala navijače koji su vrijeđali, tukli se, napadali ih i gađali svim i svačim.

Glavni britanski inspektor zadužen za praćenje i nadzor navijača Mark Roberts, voditelj odjela za navijače u Engleskoj, nije još radio na takvom zadatku koji bi mogao parirati Nijemcima, tj projektu policije u Njemačkoj za Euro, tijekom njegovih deset godina na toj ulozi.

Snage obiju nacija daju sve od sebe kako bi pomogli navijačima koji konzumiraju previše piva i loše se ponašaju da izbjegnu uhićenje. Nijemci raširenih ruku dočekuju prisutnost britanskih policijskih 'spottera' - iskusnih policajaca koji poznaju navijače i tu su da uskoče prije nego što se sve dogodi.

"Nijemci vole piti pivo baš kao i mi’, rekao je Roberts.

Njemačka policija je tolerantna, ali postoji granica koju ne smiješ prijeći. Sve ima svoje granice. Britanskoj policiji nije pomogla niti malo činjenica da je btitanski prekršajni sud upravo neobjašnjivo skratio četverogodišnju zabranu izrečenu serijskom nogometnom huliganu Tommyju Robinsonu, bivšem čelniku Engleske obrambene lige, oslobodivši ga da putuje na Euro.

Britanskim policajcima, koji imaju 2000 naloga za zabranu putovanja najgorih engleskih nogometnih huligana, potreban je Robinson u Njemačkoj jer je rizik od nereda neosporan i realan. Navijači diljem Europe nabrijani su na Euro koji vide kao poligon za okršaje i "igranku".

Ovo je prvo prvenstvo u neposrednoj blizini Ujedinjenog Kraljevstva od Eura 2016., koji je završio tako što su organizirani i utrenirani ruski nogometni huligani razvalili "pijane, debele i brojne engleske navijače".

Njemačka, ali i britanska policija, zabrinuta je zbog nove generacije ultranasilnih nogometnih huligana koji su utrenirani, ali i namazani kokainom, tj konzumiraju ga kad idu u svoje nogometne pohode. Znači, više samo ne treniraju, nego su naudarani i kokainom.

'Kokain i alkohol doprinose neredima'

Ti novi nogometni huligani, piše engleski novinar Ian Herbert, "unijeli su nered, strah i paniku u nogomet nakon Covida, a kokain, kao i alkohol, doprinose tome."

Oni koji odlučuju da pjesme o "Deset njemačkih bombardera u zraku" i "RAF-u iz Engleske" koji ih je "oborio" moraju znati da kazne za narušavanje javnog reda i mira variraju ovisno o tome u kojoj su njemačkoj pokrajini počinjeni.

Niti jednoj navijačkoj grupi, casual navijačima, nogometnim huliganima, bilo kojim navijačima bilo kojeg navijačkog smjera, neće tolerirati nacionalističke pjesme, posebno one iz Engleske o "pobjedama nad Nijemcima".

Južnonjemačke pokrajine općenito se smatraju najkonzervativnijima i najmanje tolerantnima. Nacistički pozdrav u Njemačkoj je kažnjiv zatvorom, kao i korištenje svastike.

"Morate shvatiti da je to zbog naše povijesti", izjavio je jedan od njemačkih spottera, stoji u tekstu Daily Maila.

U Njemačku dolazi 300 000 engleskih navijača'

Paljenje izraelske zastave također može donijeti zatvorsku kaznu...

"Naglašavajući činjenicu da je velika većina engleskih navijača uvijek bila zasluga nacije i tražeći da ih se sudi na temelju njihova 'ponašanja, a ne reputacije'".

Roberts je pozvao manjinu od 300.000 engleskih navijača koji dolaze u Njemačku iz Engleske da primijene zdrav razum. "

"Budimo realni - za neke od stvari poput konzumacije kokaina i nereda, pa ne treba vam netko za to govoriti da je to kazneno djelo u zapadnoj demokraciji, jer to je Njemačka", navodi se u tekstu Daily Maila.

"Ako se budete normalno ponašali na način na koji biste se ponašali u svojoj zemlji, bit ćete dobro i neće biti problema. Ne morate provjeravati finese njemačkog zakonodavstva. Brutalne su, jake, skupe i učinkovite. Nemojte se igrati s Nijemcima. Prvaci su i majstori u kažnjavanju i provođenju zakona svoje zemlje", završava se u tekstu Daily Maila.