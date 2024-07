Nizozemska je u utorak pobijedila Rumunjsku 3:0u osmini finala i izborila četvrtfinale Europskog prvenstva u kojemu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Austrije i Turske.

Vodeći pogodak za Nizozemce postigao je Cody Gakpo u 20. minuti. Isti je igrač asistirao u 83. minuti za pogodak Donyella Malena. Ovaj je nizozemski napadač u trećoj minuti dodatka postavio konačnih 3-0.

"Ponekad je teško objasniti zašto igraš loše i zašto si dosegao visoku razinu. Danas je početak bio težak, ali smo na kraju pronašli svoju igru ​​i zadali im probleme. Možda je jedna kritična točka bila to što je trebalo predugo da postignemo drugi gol. Napravili smo velike probleme Rumunjskoj s našim napadom. Konačan rezultat uvijek je najvažniji. No, mi smo Nizozemci i moramo igrati dobro. Cijeli današnji nastup bio je izvanredan. To je ono što nam treba da bismo imali šansu u nastavku ovog turnira. Ako nam učinak padne, nećemo doći do finala", rekao je nizozemski izbornik Ronald Koeman, a strijelac i asistent za drugi pogodak Cody Gakpo je poručio:

"Ovo je bio odgovor koji smo imali na našu posljednju izvedbu - dobra igra, dobri golovi, igrali smo dobar nogomet. Naravno da smo mogli bolje, ali dobra igra nakon posljednje utakmice. Dobar korak prema sljedećem izazovu. Osjećali smo da imamo kontrolu, iako su bili opasan protivnik."

"Vrlo sam ponosan, siguran, a također i zadovoljan. Bili smo defenzivno dobri i čvrsti, nismo puno toga dopustili. Mogli smo zabiti puno više. Nakon turbulentnog tjedna, u kojem se puno govorilo, morali smo nešto pokazati i to smo učinili. Znali smo da mora biti puno bolje nakon prošle utakmice i svi su morali preuzeti odgovornost, a danas su svi pokazali želju da to učine. Ulazili su u duele, osvajali druge lopte i stvarali prilike. Dobra igra daje nam samopouzdanje", istaknuo je nizozemski kapetan Virgil van Dijk.

Rumunji, iako razočarani, istaknuli su da su ponosni svojim nastupom na Euru.

"Vjerujem da trebamo gledati širu sliku: završili smo prvi u našoj skupini i da, završili smo lijepu priču danas, ali ostaje nam puno inspiracije i vjere za budućnost. Danas završava ova lijepa priča u kojoj smo se suočili s izvanrednim protivnikom. Želim čestitati svim svojim igračima na svemu što su napravili", rekao je izbornik Edward Iordanescu, a napadač Denis Dragus je poručio:

"Nažalost, ovdje smo stali, ali mislim da smo dali sve od sebe i drago nam je što smo uspjeli usrećiti ljude. Žao nam je što nismo mogli učiniti više. Detalji čine razliku na ovoj razini. Nakon prvog gola, stvari su se promijenile."