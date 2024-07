Putovanje nizozemske reprezentacije u Dortmund na polufinalnu utakmicu Europskog prvenstva protiv Engleske neočekivano se odužilo zbog čega su Oranje morali otkazati novinarsku konferenciju dan uoči utakmice na Westfalen stadionu.

Nizozemska reprezentacija je iz svoje baze u Wolfsburgu vlakom trebala putovati do Dortmunda, međutim putovanje je otkazano zbog blokade na ruti. Naime, na željezničkoj pruzi između Wolfsburga i Dortmunda udarena je životinja, zbog čega vlakovi satima nisu prometovali.

Igrači Oranja su već bili u autobusu na putu prema željezničkom kolodvoru, kada je stigla poruka da vlak neće voziti. Selekcija Ronalda Koemana potom se vratila u hotel čekajući alternativni prijevoz. Na koncu večeras su otputovali zrakoplovom iz luke u Braunschweigu.

Međutim, to je značilo otklazivanje službene novinarske konferencije izbornika i kapetana na stadionu dan uoči susreta. Umjesto toga, UEFA će kasnije u utorak podijeliti intervju s Koemanom o utakmici.

"Zbog prekida planiranog putovanja nizozemske ekipe u Dortmund, njihov dolazak je znatno odgođen i stoga neće biti održana konferencija za novinare," stoji u priopćenju nizozemskog nogometnog saveza.

Koeman može biti sretan što je ipak odradio završni trening u svom kampu. Momčadi imaju pravo na trening u svojim kampovima dan uoči utakmice, što je koristio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Engleski izbornik Gareth Southgate smatra kako neplanirane poteškoće s prijevozom neće utjecati na njihove protivnike.

"Ne vidim da to ima ikakvog utjecaja na igru. Ne igramo do sutra do 21.00 sati, tako da ima dovoljno vremena. Siguran sam da će još uvijek dobiti svoju večeru," kazao je strateg Gordog Albiona.

Željeznički sustav u Njemačkoj, koji se obično smatra modelom učinkovitosti, bio je često kritiziran tijekom Eura zbog kašnjenja.