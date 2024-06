Luka Modrić u utorak se kao posljednji priključio hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na pripremama za Europsko prvenstvo u Njemačkoj 2024.

Ekskluzivne snimke dolaska hrvatskog veznjaka na Krk mogli ste već vidjeti na našem portalu. S Krka se uputio u Rijeku gdje ga je u predvorju hotelu gdje su smješteni Vatreni dočekao predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Potom su mu dobrošlicu pripremili iz suigrači i stožer reprezentacije na zajedničkom ručku gdje ga je dočekala torta ukrašena motivima Lige prvaka.

"U ime predsjednika, izbornika i svih nas ovdje prisutnih, ali i cijele hrvatske nogometne obitelji izražavam ti moje duboko poštovanje i čestitam na još jednom veličanstvenom uspjehu. Svi mi smo jako ponosni što si naš", rekla je u uvodu team menadžerica Iva Olivari, pišu službene stranice HNS-a.

Potom je riječ dobio i sam Luka Modrić.

"Hvala svima na čestitkama, ali i ja svima čestitam na fenomenalnim sezonama, ali to je sad iza nas. Treba gledati na ono što nas čeka, a to je Europsko prvenstvo. Moramo pokazati zajedništvo što nas je uvijek krasilo, pogotovo na velikim natjecanjima. Moramo biti kao obitelj, kao što smo bili i do sada, dati maksimum, vjerovati jer imamo kvalitetu, a u tom slučaju možemo napraviti velike stvari", istaknuo je Modrić.