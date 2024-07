Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappe osudio je rezultate prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj na kojima je najviše glasova osvojila desnica.

Mbappe je i prije prvog kruga parlamentarnih izbora govorio o političkoj situaciji u Francuskoj, a kapetan "Les Bluesa" ponovo se oglasio i ovog četvrtka na konferenciji za novinare, uoči četvrtfinala EURO-a protiv Portugala u Hamburgu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da više nego ikad moramo izaći na izbore, stvarno je hitno, ne možemo ostaviti našu zemlju u rukama ovih ljudi, stvarno je hitno," poručio je Mbappe komentiravši pobjedu stranke Nacionalno okupljanje (RN) desničarske političarke Marine Le Pen.

"Vidjeli smo rezultate, to je katastrofa," dodao je francuski napadač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mbappe je bio među nekoliko francuskih igrača na Europskom prvenstvu koji su govorili protiv mogućnosti da stranka RN Marine Le Pen preuzme kontrolu nad francuskim nacionalnim parlamentom. Prethodno je pozvao mlade birače u Francuskoj da odbace ekstremizam.

"Mi smo generacija koja može napraviti razliku. Vidimo da krajnosti kucaju na vrata moći i imamo priliku oblikovati budućnost naše zemlje," poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deschamps poštuje pravo svojih igrača

Izbornik Didier Deschamps rekao je kako poštuje pravo svojih igrača na političke stavove.

"To je njihova slobodna volja", rekao je. "Moramo priznati da su sjajni igrači, ali i građani Francuske i nisu imuni niti ravnodušni na situaciju u zemlji," istaknuo je francuski izbornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Francusku u četvrtfinalu EURO-a očekuje Portugal predvođen Cristianom Ronaldom. Mbappe je nazvao Ronalda svojim idolom i uvijek je u superlativu govorio o 39-godišnjem nogometašu.

"Svi znaju koliko se divim Ronaldu kao igraču. Imao sam sreće upoznati ga, razgovarati. I dalje smo u kontaktu. On mi uvijek pomaže i savjetuje me. To je za mene čast, posebno kada razmislimo o tome što je učinio za svijet nogometa, bez obzira na sve, on je nogometna legenda," poručio je Mbappe koji je nedavno potpisao za Real Madrid, za koji je Ronaldo igrao od 2009. do 2018. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitan je vidi li to kao "prenošenje štafete".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne, on je jedinstven. Samo je jedan Cristiano Ronaldo, uvijek će biti samo jedan. Ja idem svojim putem. Moj san o igranju za Real Madrid postaje realnost. Nadam se da ću i ja ostaviti trag u nogometu," naveo je 25-godišnji napadač.

Mbappe je bio najbolji strijelac Svjetskog prvenstva u Katru s osam golova, a na turniru u Njemačkoj postigao je samo gol iz jedanaesterca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Napadač se mora prilagoditi svakoj situaciji, suigračima, drugačijim profilima igrača na terenu. Imali smo drugačije igrače kada sam počeo, sada je drugačije", rekao je on.