Hrvatska reprezentacija nakon dva odigrana kola na Europskom prvenstvu ima samo jedan bod uoči odlučujuće utakmice protiv Italije u kojoj će Vatreni tražiti pobjedu i prolaz u drugi krug.

Susret protiv Azzurra najavili su Dominik Livaković i Bruno Petković, a press konferenciju pratili ste uživo na našem portalu.

Petković o iskustvu igranja u Italiji.

"U mladim godinam otišao sam u italiju i puno me naučilo. Većina trenera su manje više bili svi od reda - taktika i samo taktika. Jako puno se radilo na treninzima i sigurno da sam naučio jako puno toga. E sad, koliko će biti bitno za ovu utakmicu.. Individualna taktika sigurno je bitna stvar, ali imamo puno igrača koji imaju iskustvo i kvalitetu, najbitnije je da svi budemo puhali u istom smjeru. Italija je izdominirala neugodnu Albaniju, ali Španjolci su ih stavili na njihovu polovicu i teško su izlazili van."

Livaković o puno primljenih golova i različitim postavama u obrani.

"Nije ugodno primiti toliko golova i sigurno moramo raditi na nekim segmentima, ali siguran sam da ćemo to popraviti."

Livaković o tome da protiv Italije počinje nokaut faza i koga smatra najopasnijim u Italiji.

"Svaka utakmica na velikom natjecanju je kvalifikacijska. Sami ovisimo o sebi u toj utakmici i to je dobro. Što se njihovih igrača tiče, imaju stvarno kvalitetnu ekip Scamacca, Chiesa, Fratesi.. to su kvalitetni igrači u dobrim klubovima. Treba ih dobro analizirati i pripaziti na njih."

'Uvijek sam bio momčadski igrač'

Petković o tome koje zadatke traži izbornik na utakmici te o tome da su njegovi golovi već rušili velike reprezentacije, je li Italija sljedeća?

"Zahtjevi variraju od utakmice do utakmice. Sigurno da u određenom sustavu nekad izbornik procijeni da sam ja bolji izbor za tu utakmicu s obzirom na karakteristike. Poriv Albanije smo imali plan igre da će krila malo više napadati, a ja biti mantinela, koja traži lopte u međuprostorima. Imali smo peh, možete nazvati i lošijim ulaskom u utakmicu ili lošijim pristupom, da iz svake prve šanse primimo gol. Nakon toga je planove koje si imao teže provoditi jer krećeš iz deficita. Sve drukčije gledaš, nervozniji si, protivnik drukčije reagira… Nažalost, bez obzira na pehove, isključiva krivica je na nama i sigurno da smo ostali dužni. Što se tih velikih golova tiče, nije mi prioritet da bude Bruno Petković taj koji riješi utakmicu u ponedjeljak nego da Hrvatska pobijedi. Uvijek sam bio momčadski igrač i ja bih bio jako sretan da Ante Budimir zabije dva gola i da pobijedimo. Nemam nikakvih osobnih interesa. Naravno da bih volio da sam ja taj, ali jedini cilj mi je da prođemo dalje."

Petković o Italiji protiv Španjolske.

"Pokazali su Talijani određene deficite u svojoj igri. Bili su u jako podređenom položaju veći dio utakmice i sigurno smo vidjeli neke stvari koje bismo mogli implementirati u našu igru, a njima neće pasati. Nismo još detaljno analizirali. Imat ćemo dosta vremena da analiziramo gdje im možemo najviše naštetiti. Moramo biti maksimalno fokusirani na pobjedu."

Livaković o Donnarummi.

"Bio je najbolji igrač zadnjeg Eura. Odličan je golman, mlad i apsolutno sve najbolje o njemu."

'Utakmicu čekamo spremni'

Petković o tome što ne funkcionira u igri reprezentacije.

"Pa teško je to procijeniti, pogotovo meni koji sam unutra. Možda se to bolje vani vidi. Većinu utakmice protiv Albanije bili smo u rezultatskm minusu. Jedan plan igre se dogovoriš i nakon deset minuta moraš sve promijeniti. Možda malo previše forsiramo i riskiramo jer gubimo. Promašeni pasevi, izgbuljene lopte stvaraju nervozu i teško je igrati. Individualno moramo svi dati više iako na nikoga ne mogu uprijeti prstom da se ne trudi. Moramo možda pokazati, ne veće zajedništvo nego da pušemo svi u istom smjeru. Da svi te taktičke zamisli koje nam stožer da da ih slijedimo jednosmjerno. Držimo se jednog plana igre i ne trebamo imati previše ideja sa strane. Puno toga se piše, spominje se neka negativna atmosfera zbog nekih kritika prema meni ili drugim igračima. To je profesionalni sport, nije bitno kome je netko uputio kritike. Mi smo svi muškarci, moramo ići dalje. Svima koji smo tu je u cilju da ostvarimo bolji rezultat. Nekad ispadne drugačije, nekad prva akcija protivnička završi u našem golu, nekad te ne pomazi sreća. Puno utakmica smo igrali loše, a pobijedili, a izgubili neke koje smo igrali dobro. Vjerujte da ovu utakmicu čekamo spremni."