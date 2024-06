Da nije bilo Makkelijevih osam minuta, Hrvatska bi se u ovim trenucima vjerojatno pripremala za osminu finala. Umjesto toga, reprezentativci su na odmoru, a analiza hrvatskog nastupa i dalje traje. O obrani i primljenih šest pogodaka razgovarali smo s bivšim Vatrenim, Josipom Šimunićem.

"Hrvatska je u Njemačkoj primila previše pogodaka, samo je Škotska po tome ispred nas sa 7 komada. Nije nam bilo suđeno da idemo dalje", kaže bivši Vatreni Josip Šimunić koji razlog šokantnog ispadanja ne vidi isključivo u obrani. Cijela momčad napada zajedno i cijela momčad se brani zajedno. Ali statistika koja nije dobra kaže da smo primili šest pogodaka u tri utakmice i mi dugo, dugo nismo primili toliko pogodaka u tako malo utakmica.

Mlada hrvatska obrana u Njemačkoj je griješila, ali Šimunić naglašava - to je proces odrastanja. "Oni svi moraju naučiti biti 800 posto unutra. Kad god se događaju te male, sitne greške, onda odmah uvodiš u nervozu cijelu momčad. Ali oni su mladi momci i nevjerojatno veliku kvalitetu imaju i ja uopće ne sumnjam u njih za budućnost.

Dvojica stopera na Euru nisu dobila ni minute. To su Vida i Erlić. A jednog Vatrenog Šimunić bi radije gledao na drugoj poziciji.

'Gvardiol uvijek mora igrati stopera'

"Vida nažalost nije dobio priliku. Međutim, po meni, Joško Gvardiol uvijek mora igrati stopera. To je moje osobno mišljenje."

I u pripremnoj utakmici s Portugalom i na Euru kao prvi stoperski par nametnuli su se Josip Šutalo i Marin Pongračić. Šutalu su 24 godine, dok je Pongračić dvije godine stariji i ono najbolje tek dolazi.

"Malo je imao nesretnu sezonu u smislu nije to baš išlo kako je on to zamislio u Ajaxu, govorim o Šutalu. Ali on ima dovoljno kvalitete. On je već pokazao i u reprezentaciji i u Dinamu da ima velike kvalitete i bitno da uhvati kontinuitet igranja, da igra svaku utakmicu. (prekriti malo kadrovima) Što se tiče Pongračića, imao je jednu odličnu sezonu u Lecceu, igrao je skoro sve utakmice. Mislim da se godinu dvije prije toga malo tražio, ali sad je nekako uhvatio kontinuitet. I najbitnije je da oni ostanu zdravi i da igraju."

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na Euru na gotovo domaćem terenu s najvećom navijačkom podrškom ikad, reprezentacija nije ostvarila cilj. Ali ono što su Dalić i njegovi izabranici postigli u proteklih šest godina - nikako se ne smije zaboraviti.

"Zlatko Dalić i Luka Modrić - trebao bi im svaki grad u Hrvatskoj dignut spomenik. Što su sve oni napravili za naš nogomet. Dali su nam nadu, donijeli su nam puno veselja i nadam se da će i dalje tako nastaviti. "

Na jesen već počinje novo izdanje Lige nacija, a iduće godine Dalića i reprezentaciju čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026.