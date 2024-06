Skupina E jedina je na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj gdje su sve četiri momčadi grupnu fazu završile s istim brojem bodova. Slovačka i Rumunjska odigrale su 1-1, a Belgija i Ukrajina 0-0.

Izjave nakon dvoboja Ukrajine i Belgije u Stuttgartu, koji je završio bez pogodaka, čime su belgijski nogometaši osvojili drugo mjesto te će u osmini finala igrati protiv Francuske, a Ukrajinci su s istim brojem bodova završili na zadnjem mjestu u skupini E zbog najlošije gol-razlike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domenico Tedesco, belgijski izbornik:

"Danas smo znali da ne možemo pogriješiti. Poruka je bila jasna: htjeli smo igrati i pokušati pobijediti. Igrači su pokušali sve. Možemo zabiti ranije, možemo zabiti više, onda je mnogo toga lakše. Ponosan sam na momčad jer su na kraju bili dobri – ako primiš gol, ispao si. Ova skupina je bila teža nego što su mnogi mislili. Na papiru možete biti favorit, ali morate igrati utakmice i ove momčadi nemaju apsolutno što izgubiti. Imaju kvalitetne igrače, ovdje nema malih momčadi. Idemo po pobjedu. Ovdje smo i došli smo na Euro kako bismo bili među najboljim momčadi. Sada se susrećemo s vrhunskom momčadi. To su utakmice za koje se živi i u kojima je sve moguće."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kevin De Bruyne, kapetan belgijske reprezentacije:

"Dali smo sve od sebe u tri utakmice. Momčad je trčala do 95. minute. Svi žele pobjeđivati ​​u utakmicama, a mi smo to pokušavali na terenu, ali nismo uspjeli. Imali smo težak početak u prvom meču. Ukrajina je težak protivnik, a bili su i opasni. Pokušali smo dobiti utakmicu i imali prilike za golove do 90. minute. Nekad morate preuzeti određene rizike, ponekad morate biti pametni, a danas sam želio biti pametan."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Serhij Rebrov, ukrajinski izbornik:

"Nažalost, nismo se kvalificirali zbog prve utakmice koju smo izgubili od Rumunjske. Zahvalan sam na tome kako su igrači odgovorili protiv Slovačke. Pokazali smo da pokušavamo pobijediti u ovoj utakmici i bilo je dovoljno dobrih trenutaka. Biti na turniru vrlo je važno za našu zemlju. U posljednje dvije utakmice pokazali smo karakter naše nacije. Ali ovo je život, pogriješiš, ali onda je važno kako ćeš reagirati. Jako sam ponosan na igrače. Naravno, svi smo nezadovoljni rezultatom. Ali, imamo vrlo mladu reprezentaciju i optimistično gledamo u budućnost."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Usrećili smo milijune Rumunja'

"Usrećili smo milijune Rumunja", kazao je nakon remija sa Slovačkom (1-1) veznjak Rumunjske i strijelac Razvan Marin.

"Puno nam znači plasman u osminu finala. Sretni smo, ostvarili smo cilj, to nam je bio cilj od samog početka. Sada će biti samo jedna utakmica i bit će nešto sasvim drugo. Usrećili smo milijune Rumunja. Na svakom stadionu gdje smo igrali, dominirali smo posebno na tribinama."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Rumunjski izbornik Edward Iordanescu:

"Počinjem klanjajući se navijačima reprezentacije. Ovdje na stadionu, od kuće, svugdje. Ono što sam doživio ovdje, ovih dana, u ovim utakmicama i danas, naravno, mislim da se jednom živi u cijeli život. Odatle dolazi najveći pritisak, jer ne želimo ih razočarati. Mislim da bi svi trebali biti ponosni."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kapetan Slovačke Milan Skriniar:

"Počeli smo jako dobro, zabili smo prekrasan gol, onda su oni izjednačili. Pokušali smo nakon toga igrati napadački nogomet i imali smo nekoliko prilika zabiti drugi gol, ali i oni su imali prilike. Biti u igri 16 najboljih momčadi je sjajno. Ovaj napredak pripada navijačima jer su nam danas puno pomogli."