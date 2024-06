Izbornik rumunjske nogometne reprezentacije Edward Iordanescu razumljivo je bio euforičan nakon 3-0 pobjede protiv Ukrajine u prvom susretu skupine E na EURU.

"Želio bih zahvaliti svakom Rumunju na svijetu, znam kako su danas bili uz nas. Moja je momčad odigrala fantastično. Ako ste ranije i sumnjali, mislim da mi sada možete vjerovati kako je ovo sjajna momčad. Čestitke dečkima, bilo je nevjerojatno. Otkako sam došao u reprezentaciju, imao sam i teških trenutaka, ali i drugih velikih utakmica. Ranije smo imali zlatne generacije koje su odigrale velike utakmice, ali ova generacija ima dušu i najveće srce. Mislim kako ova generacija nema limita", rekao je Iordanescu.

Igračem utakmice proglašen je rumunjski kapetan Nicolae Stanciu, koji je postigao sjajan prvi gol.

"Poznajem sebe i svoje suigače i zato znam kako nećemo slaviti nakon ove pobjede. Sada slijedi koncentracija na Belgiju. Podrška navijača je bila jedinstvena, dosada nikad to nismo iskusili, moja braća, otac i supruga plakali su na tribinama. Nadam se kako smo ih usrećili, dana smo bili senzacionalni. Reprezentativni dres mi znači sve, pa zabiti na EURU i to na način na koji sam to uspio je nevjerojatno, ovo je gol moje karijere", kazao je Stanciu.

Ukrajinci utučeni

Izbornik ukrajinske nogometne reprezentacije Serhij Rebrov teško je pronalazio riječi nakon uvjerljivog 0-3 poraza od Rumunjske na startu natjecanja u skupini E na EURU.

"Imali smo posjed lopte, ali nismo uspijevali kreirati prilike. Nitko nije očekivao ovakav rezultat. Rumunjska je odlična momčad koja zna igrati i to je danas pokazala. Sada nas očekuje vrlo važna utakmica protiv Slovačke. Moramo obaviti ozbiljne razgovore unutar momčadi i pripremiti se za sljedeću utakmicu", izjavio je Rebrov.

Razočaranje nije krio niti ukrajinski kapetan Taras Stepanenko:

"Jako sam razočaran s našom igrom. Danas nismo bili na svojoj razini. Rumunjska je zaslužila pobjedu, a mi moramo dalje. Imamo još dvije utakmice u kojima moramo promijeniti situaciju. Ponekad se loše stvari dogode u najvažnijim trenucima, kontrolirali smo utakmicu, ali bili smo kažnjeni nakon prve pogreške. Na ovakvim turnirima morate igrati jednostavno pred vlastitim golom, a i trener nas je upozoraio na to prije utakmice. Nakon Stanciuova eurogola stvarno sam mislio da ćemo u drugom poluvremenu biti agresivniji i zabiti, ali to se nije dogodilo".

Ukrajinu za četiri dana očekuje utakmica protiv Slovačke.