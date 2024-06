Hrvatski nogometni savez objavio je osnovne informacije za hrvatske navijače koji će pratiti Vatrene u Leipzigu na utakmici protiv Italije na Europskom prvenstvu u ponedjeljak od 21 sat, stoji na stranici HNS-a.

Navijačima se preporučuje da za putovanje do stadiona koriste isključivo javni prijevoz jer parking za osobne automobile uokolo stadiona neće biti dostupan.

Javni prijevoz besplatan je uz 36-satnu propusnicu (Travel Pass) koja je uključena uz propusnicu za navijače (Fan Pass) unutar aplikacije UEFA EURO 2024. Vlasnicima ulaznica javni prijevoz u Leipzigu besplatan je i vrijedi 24. i 25. lipnja, a uključuje prijevoz svim tramvajima, autobusima i regionalnim vlakovima u Leipzigu i okolici. Svoj Fan Pass možete pronaći u službenom Event Companionu u aplikaciji UEFA EURO 2024

Za hrvatske navijače u Leipzigu će od 13 sati biti organizirana Fan zona na Wilhelm-Leuschner-Platzu, odakle je u 17:30 sati predviđen zajednički odlazak prema stadionu koji je udaljen 2,2 kilometra. Predviđeno trajanje hodanja do stadiona iznosi 45 minuta. Prije toga predviđen je program uz nastup DJ-a od 13 do 15 sati, odnosno koncert Tihe Orlića i gosta iznenađenja od 15 do 17:30 sati.

Vrata stadiona otvaraju se u 18 sati (tri sata prije utakmice), a svim navijačima preporučuje se kartični i beskontaktni način plaćanja s obzirom na to da samo rijetke prodavaonice prihvaćaju gotovinsko plaćanje. Torbe veće od A4 formata (21,0 x 29,7 x 21,0 cm) nisu dopuštene unutar sastajališta navijača, navijačke zone i stadiona, objavili su.

