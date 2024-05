Vatreni se pripremaju za nadolazeće Europsko prvenstvo u Njemačkoj koje počinje 14. lipnja. Hrvatska reprezentacija nalazi se u skupini B, po mnogima skupini smrti, u kojoj će odmjeriti snage sa Španjolskom, Albanijom i Italijom.

I dok pripreme traju na Rujevici ovih dana stvara se sve veća atmosfera nabrijavanja za Euro. Najprije se održala presica vezana uz knjigu o uspjesima Vatrenih, "Vatreni odsjaj". Sada se održala nova presica HNS-a povodom predstavljanja prve službene himne.

Himna se zove Najbolja kad je najteže čiji je autor Tiho Orlić, a izvođač frontmen Opće opasnosti Pero Galić. Uz predstavljanje himen na konferenciji novinarima će se obratiti predsjednik HNS-a Marijan Kustić te Šime Vrsaljko, bivši Vatreni koji je trenutno ambasador HNS-a

Najprije je riječ održao predsjednik Kustić:

"Zahvalio bih se Tihi Orliću i Općoj opasnosti. Ne znam što bih rekao, ovo je da se čovjek naježi. To je poruka koju mi kao Savez promoviramo godinama."

"Pokušavam biti što je moguće više s reprezentacijom. Ozračje je odlično, dečki se priključuju. Čekamo najvećeg, Luku Modrića. Odnosi su odlični. Obitelj, poniznost, domoljublje, sve igrače to krasi", bio je dobro raspoložen predsjednik HNS-a

Zatim je svoje dojmove o himni iznio Vrsaljko:

"Znao sam da će biti dobro. Sve ono što predstavlja HNS je uvijek bilo fenomenalno, ali ovo nisam očekivao. Ugodno sam iznenađen, čestitam svima. Pjesma je emocija, ona je ono što je hrvatska reprezentacija. Slušajući pjesmu i vraćajući se u igračke dane, mogu reći da ova pjesma pokreće i stvara sinergiju."

"Počašćen sam i sretan kao čovjek i bivši reprezentativac na ukazanom povjerenju da budem ambasador reprezentacije. Odgovornost je velika. Sve ono što sam promovirao u svetom dresu, to ću raditi i u novoj ulozi. Emocija je bitna, nastavit ću u istom tonu. Gledajući igrače u hotelu, vidim bliskost i na trenutke zaboravljam da nisam dio igračkog kadra.", komentirao je srebrni Vatreni svoju novu ulogu.

"Ozračje oko reprezentacije uoči Eura je onakvo kakvo treba biti. To je ono što nas pokreće, vjerujem da će sve biti dobro.", zaključio je Vrsaljko

Riječ su tada preuzeli autori i izvođači pjesme. Najprije se javio autor glazbe i teksta, Tiho Orlić:

"Prvo zahvala predsjedniku Saveza Marijanu Kustiću. U startu mi je bilo napraviti nešto što se još nije napravilo. To me i vodi u životu. Htio sam da pjesma ne bude tipična navijačka, da ostane za duže vrijeme, opisati ono što smo mi, stremljenja, nadanja, htio sam opisati što smo to mi, što smo prošli od osnivanja države, pa i kroz uspjehe hrvatskog nogometa. To nekako objediniti. Nikad u Hrvatskoj nije napravljena veća pozornica za snimanje spota. Presretan sam kako je sve ispalo."

Za kraj se zahvalio i izvođač himne, Pero Galić:

"Izuzetno smo sretni i zahvalni što smo dobili priliku sudjelovati u ovom projektu. Nadam se da će pjesma biti motivirajuća, a sreća je da je rock'n'roll stigao na ovo mjesto, da se sve poveže."

Uskoro opširnije...