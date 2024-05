Predstavljena je nova himna hrvatske nogometne reprezentacije. Pjesma se zove Najbolja kad je najteže, a izvođači su autor glazbe i teksta Tiho Orlić, glazbenik koji inače svira s Thompsonom i pjevač Opće opasnosti Pero Galić.

U spotu sudjeluju bivši hrvatski nogometni reprezentativci poput Aljoše Asanovića, Šime Vrsaljka i Danijela Subašića. Zlatko Dalić koji perom piše stihove i "uspješnu priču". Andrej Kramarić trči, naporno se sprema za Euro i pokazuje koliko voli Hrvatsku. Luka Modrić isto gleda medalju i sanja snove na zalasku grandiozne karijere.

Joško Gvardiol, Mario Pašalić i mlađi momci tehniciraju i igraju se s loptom, ne prestajući trenirati. kako bi i oni poput svojih prethodnika ostvarili svoje sportske snove.

"Svi smo na nogama. Ruke na srce i molitve. I jedno ime - Hrvatska. Svi smo kao jedno, svi zajedno, kad krnu naši Vatreni, domovini vjerni sinovi. Ljubav je to što nas spaja, ljubav je to što nas veže, ona je najbolja onda kad je najteže. Svi smo kao jedno, svi zajedno, kad krenu naši Vatreni, domovini vjerni sinovi", stihovi su pjesme.

"Dug je put iza nas, trnje suze, teške rane, slavni dani i pobjede", stoji u žestokom dijelu.

Prvo zahvala predsjedniku Saveza Marijanu Kustiću. U startu mi je bilo napraviti nešto što se još nije napravilo. To me i vodi u životu. Htio sam da pjesma ne bude tipična navijačka, da ostane za duže vrijeme, opisati ono što smo mi, stremljenja, nadanja, htio sam opisati što smo to mi, što smo prošli od osnivanja države, pa i kroz uspjehe hrvatskog nogometa. To nekako objediniti. Nikad u Hrvatskoj nije napravljena veća pozornica za snimanje spota. Presretan sam kako je sve ispalo", kazao je Orlić na konferenciji za novinare u petak.

E sad. Sve bi bilo dobro da jedna stvar ne upada u oko. Ne bode. Dakle - Najbolja kad je najteže. Zanimljivo, ali ovaj naslov pjesme istovjetan svojedobnom izbornom sloganu HDZ-a. Bilo je to 2011. kada je HDZ uz slogan "najbolji kada je najteže" izašao na izbore, a dobila ih je "Kukuriku koalicija".

Slučajno ili ne, nije na nama da sudimo, ali čim se i malo politika u nekom obliku pojavi u sportu, nije dobro. Uz to, slogan se tada u rezultatskom smislu na izborima i nije dobro proveo, nije dobro prošao, pa se postavlja pitanje je li slogan koji je gubio izbore dobar potez naposljetku? Glasujte u anketi na početku teksta. Iznesite svoje mišljenje u komentarima. Cijenimo i vaše mišljenje i vaš glas.

