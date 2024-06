Nogometaši Portugala još uvijek ne razgovaraju o Hrvatskoj s kojom će u subotu odigrati prijateljsku utakmicu, ali znaju njene kvalitete, rekao je u četvrtak krilni igrač Pedro Neto.

"O Hrvatskoj još uvijek ne razgovaramo, ali znamo njene kvalitete. Na predzadnjem Svjetskom prvenstvu bili su u finalu, a na zadnjem u polufinalu pa će to biti zahtjevna utakmica", izjavio je 24-godišnji igrač Wolverhamptona na konferenciji za medije u Lisabonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neto se u engleskoj ligi susretao s hrvatskim igračima Mateom Kovačićem i Joškom Gvardiolom iz Manchester Cityja.

"Već sam igrao protiv njih. Po rezultatima znamo koliko su dobri", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Portugal i Hrvatska će u subotu u 18.45 sati (17.45 sati po lokalnom vremenu) odigrati na Nacionalnom stadionu u Lisabonu pripremnu utakmicu uoči Europskog prvenstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Portugal, koji je pobijedio u svih deset kvalifikacijskih utakmice, vjeruje da može na prvenstvu ponoviti uspjeh iz 2016. kada je bio prvak Europe.

"Portugal uvijek nastoji osvojiti natjecanje u kojem sudjeluje", poručio je Neto iza kojega je šest nastupa i pogodak za reprezentaciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U utorak je Portugal u prijateljskoj utakmici pobijedio s 4-2 Finsku.

"Osjećali smo se ugodno, a Finska nije stvorila niti jednu priliku pred našim vratima do tih golova. Malo smo se opustili i to moramo popraviti. To smo naučili iz te utakmice", izjavio je Neto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napadač Cristiano Ronaldo i defenzivni vezni Ruben Neves propustili su tu utakmicu, jer su se naknadno priključili reprezentaciji. Oni su nastupili za saudijski Al-Hilal u finalu tamošnjeg kup natjecanja prije tjedan dana.

"To su dvojica sjajnih igrača. Sve što nam može pomoći je dobrodošlo", zaključio je Neto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Portugalci su trenerali na Nacionalnom stadionu, kapaciteta 37.500 mjesta, na kojem će ugostiti Hrvatsku. Samo je Portov krilni napadač Francisco Conceicao trenirao odvojeno po posebnom programu. Barcelonin napadač Joao Felix, odsutan s jučerašnjeg treninga, u četvrtak je normalno trenirao.

Čitava momčad, predvođena predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza Fernandom Gomesom, večerala je s predsjednikom Portugala Marcelom Rebelom de Sousom u njegovoj rezidenciji. Igrače je, pak, u srijedu na treningu posjetio premijer te im poželio sreću na Europskom prvenstvu koje počinje za osam dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Portugal će posljednju provjeru imati u utorak kada će u prijateljskom susretu ugostiti Irsku.