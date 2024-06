Alessandro del Piero, 49-godišnja talijanska i globalna nogometna zvijezda progovorio je za RTL Sport o fenomenu Luke Modrića ali i skorašnjem okršaju Italije i Hrvatske u Leipzigu koji bi mogao odlučivati o mnogo toga na Euru.

S legendarnim Del Pierom u Zadru je razgovarala Nikolina Radić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vi ste sportski analitičar, a Europsko prvenstvo je iza ugla. Kako vam se čini hrvatska nogometna reprezentacija u ovom trenutku?

Imaju priliku opet iznenaditi svijet! Prošli su nevjerojatno putovanje u posljednjih 10 godina. Ono što su ostvarili je impresivno. Zamalo svjetski prvaci. Po mom mišljenju, čim dogurate do finala, vi ste već prvaci.Turnir kao što je Europsko prvenstvo je pitanje kvalitete igrača i izbornika, ali i kemije unutar momčadi. To je jako važno. Ono što pokazuju do sada je nevjerojatna kemija koja ih vodi do iduće razine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je s Italijom? Propustili su Svjetsko prvenstvo u Katru, a sada su u grupi s Hrvatskom. Što možemo očekivati od Italije?

Sve! Propustili smo dva Svjetska prvenstva, a između smo osvojili Europsko prvenstvo. Ludnica je sada u Italiji. Imamo jako puno uspona i padova. Momčad je… Ne mogu reći isto što i za Hrvatsku, ali je više-manje isto. Imamo jako dobre igrače. Neki od njih imaju puno iskustva u europskim natjecanjima sa svojim klubovima. To bi vam moglo stvarati probleme. Imaju odličnog izbornika. To bi moglo napraviti razliku. Nadajmo se da će Hrvatska i Italija ići dalje!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što možete reći za Luku Modrića? Što očekujete od njega?

Što više reći za Luku. Pravi je prvak u svakom pogledu - kao vođa i kao kvalitetan igrač. On je nogometni čarobnjak. Inteligentan je, a to je ono što mi se najviše sviđa kod njega.

Mislim da bi mu ovo mogao biti posljednji ples. Želim mu da završi na najbolji mogući način. Osvojio je sada Ligu prvaka s Real Madridom. Želim mu još pokoji trofej ili još pokoji odličan nastup kao u prošlosti - bit će ga užitak gledati kako igra.