Izbornik engleske nogometne reprezentacije Gareth Southgate strahuje pet dana prije otvaranja Eura za svoju reprezentaciju protiv Srbije u skupini C. Pet zvijezda Gordi Albiona pod upitnikom su. Točnije, kako je to The Sun opisao - "Pet ozljeda zabrinulo je Southgatea koji se preznojava uoči nedjeljnog sudara sa Srbijom. Ključni igrači mu nisu u željenoj formi"

Tri lava započinju svoju avanturu na Euru samo devet dana nakon tužnog poraza od 1-0 od Islanda na Wembleyu u prijateljskoj utakmici. Jude Bellingham jedan je od pet upitnika u pogledu fizičke spremnosti za Englesku na otvaranju Eura protiv Srbije i to zabrinjava posebno Engleze. Bukayo Saka i Phil Foden također bi mogli propustiti utakmicu u nedjelju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Southgate je zaprepastio navijače odabirom relativno neiskusne i mlade momčadi za Euro, izostavljajući velika imena kao što su Jack Grealish, James Maddison i Harry Maguire. A mogao bi biti prisiljen staviti u prvu momčad neke nove igrače, uključujući Anthonyja Gordona, Colea Palmera i Eberechija Ezea, puno prije nego što se očekivalo zbog pitanja o sposobnosti petorice stalnih igrača Engleske.

Telegraph tvrdi da će Judea Bellinghama, Phila Fodena, Bukaya Saku, Johna Stonesa i Lukea Shawa morati provjeriti i testirati prije utakmice sa Srbijom posebno, na velika opterećenja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kvintet su ključni igrači u Southgateovim početnih 11 kada su spremni. A njihovi bi izostanci bili veliki udarac jer Engleska želi započeti Euro s praskom. Bellingham je propustio prijateljske utakmice protiv Islanda i Bosne i Hercegovine nakon što je početkom mjeseca sudjelovao na veličanstvenom putu Real Madrida u Ligi prvaka", stoji u tekstu The Sun-a.

Dok je Foden u petak bio samo sjena sebe na Wembleyju iako je odigrao svih 90 minuta. Saka je izdržao samo pola sata s klupe nakon što je prošli mjesec propustio zbog ozljede. A Stones je izvučen na poluvremenu nakon što je dobio udarac u gležanj. Što se tiče Shawa, on je bio potpuno odsutan nakon što je nastupio samo 15 puta za Man United ove sezone i čini se da će sigurno propustiti prvi sraz protiv Srbije na turniru. To znači da će Kieran Tripper u nedjelju početi na lijevom beku. A ako ostale četiri zvijezde također budu po strani, Southgate će ostaviti dilemu oko odabira. Lewis Dunk, Ezri Konsa i Joe Gomez borit će se za mjesto uz Marca Guehija na poziciji središnjeg braniča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je Southgate rekao o odbačenim engleskim zvijezdama?

Što je izbornik Gordi Albiona Gareth Southgate rekao o engleskim zvijezdama koje se morao odreći, nakon što je potvrdio svoju momčad od 26 igrača za Euro 2024.? Engleski novinari sad su mu ispisali izjave i objašnjenja (ne)odabira.

Harry Maguire

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odluka o Harryju [Maguireu] u potpunosti se odnosila na njegovo fizičko stanje i oporavak od ozljede. Nema drugog razloga, on je jedan od naših najjačih središnjih braniča. Harry je malo napredovao, ali bilo je komplicirano i ne bismo ga imali u grupnoj fazi na raspolaganju. Bilo je previše prepreka koje smo morali proći, a da nam nije bilo jasno gdje bismo mogli stići i koliko bi ga imali u konačnici. Znajući da nemamo čistu računicu u ostatku zadnje linije, potrebni su nam igrači koji su u formi i spremni ići od samog početka do samog kraja, na glavu, moraju biti skroz u formi, do kraja. Bilo mi je teško donijeti tu odluku znate što osjećam prema Harryju, što je sve učinio za Englesku i za mene kao izbornika. "

Jack Grealish

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Upravo sam vodio stvarno težak razgovor s dečkom koji je shrvan. Jasno mi je da je ovo težak trenutak za njega".

James Maddison

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Madders [Maddison] i Jack [Grealish] bi nam pružili nešto drugačije, ali odluka je bila takva kakva je. Sve smo detaljno, svi zajedno, analizirali i odluke su donesene nakon analiza. Stojimo iza svojih odluka, iako smo mogli ići drugim putem. Dečki su veliki karakteri, sjajni suigrači i za suradnju. Tužno je što sam im morao priopćiti tu vijest, da ne idu na Euro".

Jarrad Branthwaite

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Malo je rano za Jarrada [Branthwaitea." ]. Imao je nevjerojatnu sezonu, bilo ga je dobro dobiti na terenu neku večer. Ali, naravno, u idealnom svijetu, željeli biste takav balans lijevih nogu. Da on bude ispred ostalih. Mislim da ne bi još išlo".

Jarell Quansah

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jarell Quansah je ostao s nama. On nije imao iskustvo engleskog reprezentativca na Wembleyu za igru. Nadajmo se da nećemo trebati nikoga drugog zvati."