Najtrofejniji trener američkoga nogometa i po mnogima najbolji trener u povijesti toga sporta, Bill Belichick, posjetio je u utorak hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon ručka.

Osmerostruki osvajač Super Bowla trenutno boravi u Hrvatskoj od kuda vuče podrijetlo te je uoči utakmice sa Sjevernom Makedonijom dobio dres na poklon s brojem osam i 'pohrvatljenim' prezimenom Biličić. Ipak u utorak je došao podružiti se s Vatrenima.

Najprije je Luki Modriću na poklon uručio loptu s natpisom: 'Za Luku, najbolji si, čestitam!'

Zatim je ispričao anegdotu koja pokazuje njegovu strast za hrvatskom reprezentacijom:

"Kad su 2014. godine na Svjetskom prvenstvu u Brazilu igrali Hrvatska i Meksiko, kladio sam se s kondicijskim trenerom New England Patriotsa, koji je Meksikanac, i izgubio okladu jer je Hrvatska doživjela poraz pa sam morao biti odjeven tipično meksikanski, s velikim sombrerom na glavi. Tri godine poslije vi ste, dečki, pobijedili Meksiko 2:1 pa je on morao nositi hrvatsku kapu, hrvatsku zastavu i dres Luke Modrića. Bila je to slatka osveta."

Legendarni trener preko bake i djeda je iz Draganića kraj Karlovca, te je često isticao svoje hrvatsko podrijetlo.

"Ponosan sam na svoje hrvatske korijene, moji djed i baka su došli u SAD 1910. godine iz Draganića i imali težak život, ali je zato moj otac, također trener američkog nogometa, uspio doživjeti svoj američki san. Jučer sam postao hrvatski državljanin, sad sam jedan od vas, bez obzira na to što ne pričam hrvatski. Čast mi je biti u vašem društvu, gledao sam jučerašnju utakmicu i zaista ste bili fantastični.", rekao je Belichick.

Bill Belichick bio je trener u nekoliko NFL klubova, no najviše je postigao u New England Patriotsima s kojima je osvojio čak osam Super Bowl naslova. Amerikanac hrvatskih korijena došao je u Hrvatsku kao posebni gost trećeg izdanja Sunset Sports Media Festivala koje se održava u Zadru od 6. do 8. lipnja.