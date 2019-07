EL ANIMAL DOZNAO PROTIVNIKA, SPREMA SE SPEKTAKL: Filip Hrgović u Meksiku će se boriti s domaćim boksačem

🚨 FIGHT ANNOUNCEMENT 🚨

Croatian heavyweight sensation @Filip_Hrgovic is back in action August 24 on @MatchroomBoxing's blockbuster event in Mexico. Watch live on @DAZN_USA, @SkySportsBoxing and @RTLTelevizija 🇲🇽

FULL STORY: https://t.co/1RNrfkEJov 📰

⚫️ #TeamSauerland ⚫️ pic.twitter.com/KTFmEpiay5

— Team Sauerland (@TeamSauerland) July 10, 2019