DALIĆ ZAVRŠIO PRIČU O MANDŽI ZA SVA VREMENA I ODABRAO NJEGOVA NASLJEDNIKA: ‘Moramo se riješiti tog pitanja, gotovo je’

Sljedeća dva nastupa u Ligi nacija Vatreni će imati u studenome, 15. studenoga će u Zagrebu ugostiti Španjolsku, a 18. studenoga će gostovati kod Engleske u Londonu.

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 0-0 protiv Engleske u drugom kolu Lige nacija.

HRVATSKA – ENGLESKA 0-0: Vratnica, greda i raspoloženi Livaković sačuvali mrežu Vatrenih u atmosferi kakva se valjda neće ponoviti

“Prvo bih čestitao mladoj reprezentaciji koja je na korak do Europskog prvenstva. Pokazali smo da možemo biti bolji nego što smo bili u Španjolskoj. Još to nije to, možemo mi puno bolje, pogotovo prema naprijed. Moramo u napadu biti hrabriji i odlučniji. Imali smo nekoliko šansi, ali mogli smo i primiti gol. Sve u svemu sam zadovoljan. Blok je bio puno bolji nego protiv Španjolskoj”, rekao je izbornik Zlatno Dalić za Novu TV. U ovom susretu Ante Rebić je zaigrao u vrhu napada.

Rebić u napadu

“Reba ima silnu agresivnost i brzinu. Još ćemo ga vidjeti kada se vrate neki mladi igrači, ali mislim da on može igrati u špici i u budućnosti”, dodao je. Tijekom konferencije za novinare osvrnuo se pak na činjenicu da Vatreni u dvije službene utakmice zaredom nsu dali gol.

“Mi se moramo riješiti pitanja Mandžukića. Gotovo je. Njega nema više s nama, on je donio takvu odluku i mi to moramo poštovati. Rebić je odigrao dobro, ali vidi se da mu fali minutaža. Pokazao je da može igrati na toj poziciji, isto kao i Kramarić”, poručio je.

Dalić je protiv Engleske dao priliku Mateu Kovačiću od prve minute i to ispred Milana Badelja.

Promjene za Jordan

“Kova je dobio šansu ispred Badelja jer je više igrao u Chelseaju nego Badelj u Laziju. Jedvaj je odlično odigrao, konstantan je u Bayeru u posljednje vrijeme gdje igra na poziciji desnog beka. Pivarić je bio odličan, Livaković također”, izjavio je izbornik. Prokomentirao je i prazne tribine.

“Nije lako igrati u ovako otužnoj atmosferi. Nadamo se da je ovo zadnji put te da će Maksimir biti pun protiv Španjolske. Žao mi je da smo igrali pred praznim tribinama. To nikome ne treba. Možda je to moglo drugačije da se napravi, ali to nije moj posao. Ovakva utakmica zaslužuju puno bolji ambijent”, rekao je. Hrvatska će za tri dana u Rijeci odigrati prijateljsku utakmicu protiv Jordana, a Dalić je najavio promjene u sastavu.

“Dat ćemo šansu drugim igračima da ih vidimo. Neću opterećivati Modrića, Rakitića i Rebića. Ostali će dobiti priliku”, završio je izbornik