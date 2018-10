CORMIER OPET POSRAMIO MIOČIĆA: ‘Meč protiv njega nema smisla, da je prije bio tako glasan možda bi nešto i zaradili’

Američki Hrvat nikad nije sudjelovao u trash-talk obračunima preko društvenih mreža, ali ovaj put odmjereni “Vatrogasac” izgubio je živce.

Aktualni UFC-ov prvak u teškoj kategoriji Daniel Cormier za dva će tjedna braniti naslov protiv Derricka Lewisa. Mnogi su mišljenja da je trebao pružiti priliku Stipi Miočići za revanš, ali on tvrdi da u ovom trenutku ne vidi smisao te borbe. Razlog tomu je što mu borba s Miočićem ne donosi zaradu jer Amerikanac hrvatskog podrijetla ne pristaje na trash-talk kako bi bi nabrijavao obožavatelje MMA-ja i dodatno ih zainteresirao za borbu.

CORMIER POSRAMIO STIPU: Miočić izgubio živce i po prvi put u karijeri ušao u obračun preko društvenih mreža

Međutim, zadnjih dana Miočić je putem Twittera provocirao Cormiera, pa prvak smatra da je je to dobro za potencijalni revanš.

Moguć revanš

“Nikada nisam rekao da se bojim Stipe. Kunem vam se da se ne bojim Stipe Miočića. Zašto bih ga se bojao? Samo mi meč protiv njega nema nikakvog smisla u ovom trenutku. Nemam problema da se u budućnosti ponovno borimo. Nije da mi je to bila najteža moguća borba”, rekao je Cormier za MMA Weekly.

Cormier: Miocic Fight Wasn’t Hard And We Made No Money https://t.co/zmkACvHSPg pic.twitter.com/fUWPO7Tm8e — UFC NEWS (@UFCNEWS_UK) October 18, 2018

“Drago mi je da je napokon postao glasan jer, do vraga čovječe, da je to činio od početka, možda bi i zaradili nekakav novac. PPV (pay-per-view ) nije bio tako dobar pa nismo zaradili puno novca. Očito je što prodaje priču. Možda posljednjim ispadima osigurava naš meč u budućnosti”, dodao je.

Osvrnuo se i na Miočićeve nedavne riječi da je bio bolji u meču sve do nokauta.

“Mislim da je to glupost. Rekao je da je to prvi i zadnji put da ću ga pobijediti. Pa nije da me rasturao u kavezu. Kaže da je pobjeđivao. Ja sam ga pogađao čistim udarcima. Bila je to podjednaka runda, a onda sam ga nokautira”, zaključio je.