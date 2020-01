ČERVAR PROGOVORIO NAKON TEŠKE POBJEDE PROTIV KATARA: Otkrio kako su Kauboji preokrenuli utakmicu

Osvajanje Croatia Cupa za podizanje atmosfere uoči Europskog prvenstva

Hrvatska reprezentacija u nedjelju je pobijedila Katar 33:28 i osvojila Croatia Cup. Bila je to zadnja utakmica Kauboja prije Europskog prvenstva, koje počinje sljedeći tjedan, i nakon nje atmosfera u momčadi puno je bolja.

“Igrali smo mnogo čvršće, odgovornije i bila je to sigurno bolja predstava i to je put zapravo koji bi trebali slijediti. Dakle, u prvom poluvremenu naša obrana nije bila baš dobra, 5-1 je primila neke olake golove, tako da je to bio onaj slabiji dio igre u prvom poluvremenu. U napadu smo stvarali šanse, ali smo promašili dosta zicera. U drugom poluvremenu je došlo do velike promjene u smislu da je naša obrana postala mnogo čvršća. 15 minuta do kraja mi smo našli ključ obrane i to je bilo odlučujuće na ovoj utakmici”, prenosi službena stranica Hrvatskog rukometnog saveza izjavu Line Červara.

‘Na Euro u dobrom ozračuju…’

Hrvatski reprezentativac Luka Stepančić postigao je pet golova i bio drugi najbolji strijelac Kauboja.

Nakon utakmice podijelio je svoja razmišljanja.

“Očekivali smo tešku utakmicu, borbenu, a s druge strane opet, oni imaju i španjolskog izbornika, dakle bilo je tu i taktičkog nadmudrivanja. Međutim, mislim da je izbornik u ove dvije utakmice vidio što može bolje, što je bilo dobro, na čemu još raditi i ja sam zadovoljan što smo osvojili ponovno ovaj kup i da idemo s tom pobjedom na EURO u dobrom ozračju”, poručio je.