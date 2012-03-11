'Čekala sam ovo kao što majka čeka rođenje djeteta'

Okončala je tako svjetska rekorderka trogodišnji post u osvajanju zlatnih medalja. Naime, posljednje veliko zlato prije svog četvrtog na dvoranskom SP-u osvojila je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine.

"Čekala sam ovu pobjedu kao što majka čeka rođenje svog djeteta. Posljednje tri godine pokazale su mi koliko je za mene važno pobjeđivati", rekla je Isinbajeva, kojoj su za zlato trebala tek dva skoka, onaj preko 4.70 i 4.80 metara.

"Nisam iznenađena što su mi bila potrebna samo dva skoka za pobjedu", dodala je Ruskinja, kojoj je sljedeći cilj osvajanje trećeg uzastopnog olimpijskog zlata na Igrama u Londonu.

Pokušala je Isinbajeva srušiti vlastiti svjetski rekord postavljen prošlog mjeseca u Stockholmu (5.01 m), ali su tri pokušaja na 5.02 metra bila neuspješna.

Srebrnu medalju osvojila je Francuskinja Vanessa Boslak, a brončanu Britanka Holly Bleasdale. Obje su preskočile visinu 4.70 metara, Boslak iz prvog, Bleasdale iz drugog pokušaja.