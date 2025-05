Šokantne vijesti iz Maksimira! Bruno Petković ipak odlazi iz Dinama

Bruno Petković odlazi iz Dinama! Sportske novosti doznaju kako su Zvonimir Boban i Bruno Petković odradili razgovor i odlučili kako Petković neće ostati na Maksimiru.

Bruno je sedam godina proveo u Dinamu, pisalo se prije koji dan o tome kako će produžiti ugovor i pristati na smanjenje plaće, ali do toga ipak neće doći i Petković je izrazio želju kako želi nastaviti svoju karijeru u novoj sredini, a još nije poznato gdje je to. Petković je jedan u nizu igrača koji će u Dinamovom ljetnom remontu napustiti klub.

Već su Maksimirsku 128 napustili Stefan Ristovski, Sadegh Moharrami, Petar Sučić i Bartol Franjić, a odlazaka će biti još.

