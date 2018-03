BIO BI TO DOSTOJAN OPROŠTAJ: Kranjčar se vraća u klub u kojemu je započeo karijeru?

Prema pisanju austrijskog portala Sportnet, koji se u tekstu pod naslovom “Niko Kranjčar sanja ugovor s Rapidom” citira njegova zastupnika Emila Žgura, bivši hrvatski nogometni reprezentativac mogao bi uskoro nastaviti nogometnu karijeru u klubu u kojem je napravio prve korake i koji njegova oca Zlatka pamti kao legendarnog igrača.

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije proveo je u Rapidu igračke godine od 1984. do 1990. Klub ga i dalje slavi kao trećeg najboljeg strijelca svih vremena sa 119 postignutih pogodaka iz 240 odigranih utakmica, a njegova sina pamti kao dječarca koji je ondje učio nogometne vještine.

Der vereinslose Niko Kranjcar träumt von einem Rapid-Vertrag. Es liegt aber kein Angebot vor. #skrapid #rapid https://t.co/pzQrzdO3WW — Fabian Zerche (@FabianZerche) January 20, 2016

Za reprezentaciju igrao 81 put

“Rijetko se događa da igrač koji je sakupio 81 nastup za reprezentaciju želi karijeru završiti u Austriji. Niko Kranjčar je iznimka, on sanja o transferu u Rapid”, piše izvor u uvodu teksta o Kranjčaru podsjećajući potom na njegov igrački put u Engleskoj, suradnji s Harryjem Redknappom koji ga je obožavao zvati u klubove koje je trenirao, preko koje je stigao u kijevski Dinamo.



“Sada je bez kluba i u smiraju karijere ima želju završiti ju ondje gdje ju je i započeo”, nastavlja se u tekstu i potom citira Žgura:

Rapid traži krilnog nogometaša

“Odmah bi stigao u Rapid. Ozbiljno, on bi to volio, dijete je kluba i u njemu je sve počelo. Bila bi divna priča da završi karijeru tamo gdje ju je i započeo. Posvetili smo se traženju kluba budući da Niko i dalje želi igrati. Dugo smo razgovarali i on osjeća da bi dolazak u Rapid bila ispravna odluka. Veselilo bi me primiti taj telefonski poziv.”

Prema riječima sportskog direktora kluba Andreasa Müllera, Rapid, ipak, traži pojačanje samo na mejstu krilnog igrača. Kranjčar (31) je prvenstveno veznjak.