Belgijski velikan nudi Hajduku 4 milijuna za mladog veznjaka, Bijeli ne misle prodavati

Niko Sigur na meti je Anderlechta, prenose belgijski mediji. Navodno je briselski klub dobrano zagrizao za Hajdukova mlada veznjaka, ali on nije jedan od igrača koje Hajduk želi prodati i 4 milijuna, koliko je Anderlecht ponudio, nije dovoljno da Hajduk popusti.

Gonzalo Garcia obožava raditi s mladim igračima, ali izvjesno je da će Hajduk morati nekoga prodati kako bi spasio svoj budžet. U izlogu su Dominik Prpić i Bruno Durdov, a Splićani žele zadržati Niku Sigura i Rokasa Pukštasa. Belgijski mediji pišu kako je Sigur talentirani veznjak koji može igrati na više pozicija u sredini, a zainteresirani su brojni klubovi. Hajduk je u zavidnoj poziciji jer Sigura ne moraju prodati, a nije nemoguće da se jedan od zainteresiranih klubova odluči ponuditi puno više od spomenutih 4 milijuna eura.

Gonzala Garciju čeka zanimljiv mladi kadar i on će sigurno znati tko je u njegovim planovima, a tko nije. Sigurno će inzistirati na dovođenju nekih imena.

