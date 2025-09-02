Večeras na vagi Antonija i Ivica: 'Pere me veća nervoza nego prošle godine'

U prošloj epizodi "Života na vagi" krenulo je prvo veliko vaganje devete sezone i kandidati su pokazali koliko su spremni otvoreno pričati o svojim životima, borbama i motivacijama. Od mladih ljudi koji žele biti bolji primjer drugima, preko roditelja koji žele djeci pokazati zdraviji put, pa sve do onih koji su odlučili jednom zauvijek prekinuti s lošim navikama - svaka je priča bila dirljiva.

Foto: Rtl

U novoj epizodi gledatelje očekuju nastavci emotivnih ispovijedi, a stiže i jedno novo pravilo koje sve mijenja - prvi put u "Životu na vagi" o sudbini kandidata odlučuje isključivo crvena linija. To znači da kući ide onaj koji na vaganju bude imao najslabiji rezultat.

Foto: Rtl

"To je najpošteniji način. Ne može nitko nikome zamjeriti nešto. Neka se trudi tko koliko može i neka rezultat pokaže svoje - kako si se trudio, tako će i biti, najpoštenija igra", rekao je Ivica iz osme sezone showa koji je spreman za vaganje. Baš kao i Antonija!

No imaju jedan uvjet za ulazak u "Život na vagi": prema pravilima showa, na prvom vaganju devete sezone ne smiju imati više od dva kilograma razlike u odnosu na kilažu koju su imali u finalu osme sezone; Antonija 167,5, a Ivica 189,8 kilograma! Pričat će o tome kako im je bilo vani nakon showa, što je s njihovim zdravljem, hoće li ponovno imati imunitet…

Foto: Rtl

"Pere me veća nervoza nego prošle godine zato što sve znam, a ne znam što me čeka", kaže Antonija, a Ivica se nadovezuje: "Ipak je to druga prilika, velika šansa i zahvalan sam na toj šansi i dat ću sve od sebe da to iskoristim."

Foto: Rtl

Kako su prošli Antonija i Ivica te s koliko se kilograma bore ostali kandidati - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

