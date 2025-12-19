Zimski festival koji grije dušu

Kada se na Stradunu upale prve lampice, cijeli Grad zašumi kao da je udahnuo novi život. Kamen, more i svjetlost stapaju se u jedno – i odjednom Dubrovnik u prosincu postaje bajka u kojoj smo svi pozvani biti dio priče.

U toj priči smijeh djece odzvanja s klizališta u Lapadu i Mokošici, a kreativne radionice, božićni koncerti i kazališne predstave pretvaraju svaki kutak Grada u svijet mašte. Najmlađe čeka i poseban trenutak – dječji doček Nove godine, kad će Jacques Houdek pjesmom otvoriti vrata radosti.

Foto: Julien Duval

Noć je, ipak, rezervirana za glazbene trenutke koji postaju dio uspomena. Pored već ranije održanih koncerata koji su rasplesali publiku, ritam se i dalje gradi, tako će 20. prosinca Stradun postati pozornica Vannine elegancije, gdje ćemo svi zajedno „budni sanjati“.

Kad kazaljka stigne do 27. prosinca, Parni Valjak rasplamsat će energiju cijeloga Grada – „hvatamo ritam“ koji prolazi kroz ulice, neugasiv poput njihovih bezvremenskih hitova. Večer kasnije Dražen Zečić razlit će romantične stihove, a 30. prosinca Željko Bebek će nas podići visoko, tamo gdje pjesma i vino stapaju staru ljubav s novim početkom.

Foto: Julien Duval

I tada – posljednja noć godine. Stradun diše u tisućama glasova, a nebo se otvara u bojama. Djeca već spavaju sanjajući Jacquesove stihove, dok nas u ponoć u novu godinu vode Dino Merlin i Hiljson Mandela. A kada pozornicu preuzme mlada zvijezda Jakov Jozinović, slavlje ispraćaja stare i dočeka nove godine bit će potpuno. Grad pjeva, pleše i grli – baš onako kako Dubrovnik zna.

Foto: Julien Duval

A da radost ne stane na prvoj stranici kalendara, prvim danima 2026. godine pridružit će se Petar Grašo i Tomislav Bralić & klapa Intrade, noseći melodije Jadrana kroz zimske noći.

Foto: Yuya Matsuo

Jer Dubrovnik nikada nije hladan. On grije osmijehom prolaznika, mirisom što dolazi iz konoba, toplinom svjetla koje se prelijeva s kamenih zidina. Ovdje, u srcu zime, otkrivate ljeto u ljudima, u glazbi, u svakom susretu.

Foto: Yuya Matsuo

Dubrovački zimski festival održava se uz potporu brojnih partnera kao što su Zračna luka Ruđer Bošković, Coca-Cola, Jadranski luksuzni hoteli, RAO, Best in Parking, Luka Dubrovnik, ATIS Dubrovnik, Texo Molior, Villa Dubrovnik, WPD Adria, OTP banka te brojni drugi.

Foto: Julien Duval

Dobrodošli na Dubrovački zimski festival – mjesto gdje se snovi i stvarnost susreću pod blještavilom adventskih lampica, a svaka večer postaje pjesma za pamćenje.