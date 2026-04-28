Zašto su Midea i Haier postali prvi izbor, a Mitsubishi ostaje japanski kralj kvalitete?

Kupnja klima-uređaja dugoročna je investicija za udobnost vašeg doma, stoga brzopletim odlukama ovdje nema mjesta. Kako biste izbjegli nepotrebne troškove ili odabir uređaja koji ne odgovara vašim potrebama, u suradnji s timom web shopa Stinmark pripremili smo ovaj vodič.

U nastavku analiziramo tri trenutačno najpopularnija brenda na hrvatskom tržištu koja pokrivaju svaki budžet i specifične zahtjeve korisnika.

Midea klima – svjetski best-buy koji osvaja cijenom i tehnologijom

Kada govorimo o najboljem omjeru cijene i kvalitete, Midea klima-uređaji već su godinama na samom vrhu popularnosti. Midea je jedan od najvećih svjetskih proizvođača, a njihova snaga leži u tome što nude napredne funkcije, koje su nekada bile rezervirane samo za premium brendove, po vrlo pristupačnim cijenama.

Modeli poput serija Midea Xtreme Save i Midea Save Plus jedni su od najprodavanijih u svojoj klasi kada je riječ o hlađenju, nudeći maksimalnu uštedu energije uz visoku pouzdanost.

Međutim, Midea nije samo rješenje za ljetne vrućine. Za korisnike koji se planiraju primarno grijati na klimu, modeli poput All Easy Pro, Solstice i Oasis Plus predstavljaju vrhunsku tehnologiju. Ovi uređaji dizajnirani su za rad u ekstremnim uvjetima te mogu učinkovito grijati vaš dom čak i pri vanjskim temperaturama od -20 °C pa sve do -35 °C.

Midea Foto: Midea

Haier – Jedni od najprodavanijih klima-uređaja u Hrvatskoj

U posljednjih nekoliko godina, Haier klima uređaji profilirali su se kao apsolutni lideri na našem tržištu. Razlog tolikoj popularnosti nije samo vrhunska tehnologija, već i iznimno povjerenje kupaca koje ovaj brend opravdava punim petogodišnjim jamstvom.

Haier Revive Plus: Jedan od najprodavanijih modela u svom rangu

Kao favorit za korisnike koji traže pouzdan ulazni model ističe se Revive Plus. Iako je cjenovno vrlo pristupačan, ovaj uređaj dolazi s impresivnim nizom funkcija koje olakšavaju svakodnevicu i brinu o higijeni prostora. Opremljen je tehnologijama kao što su 56 °C Steri-Clean, Self Clean i Frost Clean za dubinsko čišćenje isparivača, a tu su i I Feel kontrola, Coanda Plus protok zraka te Wi-Fi kontrola.

Napredni modeli za grijanje u ekstremnim uvjetima

Za one koji traže uređaj koji će biti primarni izvor topline zimi, Haier nudi modele iz serija Flexis Plus, Expert, Pearl Premium te Expert Nordic. Ovi sustavi su dizajnirani za rad u najtežim zimskim uvjetima te mogu učinkovito grijati vaš dom pri vanjskim temperaturama od -20 °C pa sve do -30 °C.

Haier Foto: Haier

Mitsubishi – nenadmašan japanski kralj kvalitete

Za one koji ne žele raditi kompromise i traže apsolutni vrhunac inženjerstva, Mitsubishi klima uređaji ostaju prvi i jedini izbor. Japanska preciznost u izradi osigurava da ovi uređaji rade besprijekorno i nakon desetljeća korištenja.

Ako tražite "best-buy" rješenje prvenstveno za hlađenje, modeli MSZ-DW i MSZ-HR nude vrhunsku pouzdanost po pristupačnijoj cijeni. S druge strane, za korisnike koji se planiraju grijati na klimu i traže maksimalnu energetsku učinkovitost, Mitsubishi nudi modele poput MSZ-AY (najprodavaniji japanski klima-uređaj za grijanje), Kirigamine Style MSZ-LN te Hyper Heating MSZ-RW.

Ovi napredni modeli dolaze u najvišem energetskom razredu A+++ za hlađenje, dok serije Kirigamine Style i Hyper Heating zadržavaju A+++ razred čak i u grijanju. Ovako visoka učinkovitost omogućuje im pouzdano grijanje pri vanjskim temperaturama od -15 °C pa sve do -30 °C.

Mitsubishi Foto: Mitsubishi

Koji klima uređaj odabrati?

Iako svaki od ovih brendova dominira u svom segmentu, idealan odabir ovisi o specifičnostima vašeg prostora, budžetu i primarnoj namjeni uređaja (hlađenje ili grijanje).

