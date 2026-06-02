Zagrebačka filharmonija u Esplanadi predstavila sezonu koja koncert pretvara u lifestyle

U elegantnom ozračju glazbe, razgovora i druženja okupljenim predstavnicima medija, partnerima i uzvanicima predstavljena je sezona pod sloganom:

„Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle.“

Večer je bila zamišljena kao spoj glazbenog doživljaja, intimne atmosfere i razgovora o budućnosti Filharmonije, koja se danas snažno pozicionira kao institucija koja uz vrhunsku umjetnost razvija i novu publiku, nove formate te novi odnos s gradom.

Uz glazbene nastupe članova Zagrebačke filharmonije, novu sezonu predstavili su ravnatelj Filip Fak, šef dirigent Dawid Runtz, koncertni majstor Martin Draušnik, producentica Silvana Bakija Šimić, te voditeljica marketinga Ivana Poljak.

„Želimo da Zagrebačka filharmonija postane prirodan dio ritma grada — mjesto kojem se publika vraća zbog emocije, energije i osjećaja zajedništva. Naš cilj nije samo stvarati vrhunske koncerte, nego graditi iskustvo koje će publika živjeti iz tjedna u tjedan. Želimo da odlazak na koncert postane navika, jednako prirodna kao odlazak na kavu, večeru ili druženje s prijateljima.“, istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Šef dirigent Dawid Runtz naglasio je važnost odnosa između orkestra i publike:

„Publika danas traži autentičnu emociju i stvaran doživljaj. Upravo zato ovu sezonu gradimo kao spoj velikih umjetničkih vrhunaca i otvorenosti prema novim publikama i novim formatima. Važno nam je da Filharmonija ostane umjetnički snažna, ali istovremeno živa i komunikativna.“

Posebnu pažnju izazvala je najava dolaska svjetske pijanističke zvijezde Lang Langa, čiji će koncert s Beethovenovim „Carskim koncertom“ biti jedan od najvažnijih kulturnih događaja sezone. Istaknuto je kako njegov dolazak predstavlja veliko međunarodno priznanje Zagrebačkoj filharmoniji i potvrdu pozicije Zagreba na svjetskoj koncertnoj karti.

Uz Lang Langa, novu sezonu obilježit će i gostovanja umjetnika poput Fazıla Saya, Emmanuela Pahuda, Rainera Honecka, Baibe Skride i Dejana Lazića, kao i suradnje s dirigentima poput Marca Minkowskog, Dennisa Russella Daviesa, Lawrencea Fostera i Hansa Grafa.

Programska okosnica sezone ostaje veliki simfonijski repertoar — Mahler, Bruckner, Beethoven, Čajkovski i Dvořák — uz snažno otvaranje prema novim koncertnim formatima kroz OFF ciklus, filmske projekte i crossover programe.

Velik interes uzvanika izazvali su i projekti usmjereni prema novoj publici, posebno FEELharmonija i Minimini ciklus. Istaknuta je i premijera mjuzikla Vlak u snijegu, realiziranog u suradnji sa školom pjevanja Tomčić & Husar.

Posebno mjesto u sezoni zauzimaju i atraktivni projekti poput ABBA simfonijskog spektakla s Frankom Batelić i Damirom Kedžom, koji Zagrebačka filharmonija realizira u suradnji s Večernjim listom.

Tijekom večeri predstavljena su i važna gostovanja orkestra u narednom razdoblju, među kojima se ističu povratak na Dubrovačke ljetne igre nakon osam godina, sudjelovanje na otvorenju i obilježavanju 200 godina Hrvatskog glazbenog zavoda te međunarodno gostovanje u Turskoj 2027. godine.

Glazbeni dio večeri izveli su glazbenici Zagrebačke filharmonije kroz komorna djela Luke Sorkočevića, Mozarta i Vivaldija, dok je večera u tri slijeda bila inspirirana glazbenim motivima i naslovima skladatelja.

Nova sezona Zagrebačke filharmonije tako donosi jasnu poruku: Filharmonija danas nije samo koncert kojem prisustvujemo, nego iskustvo koje živimo — mjesto susreta, emocije i zajedničkog vremena. Filharmonija je novi petak u gradu.

