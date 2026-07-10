Zagreb dobio prvu Time Out tramvajsku stanicu
Postoji jedan trenutak u danu koji svi podcjenjujemo: čekanje tramvaja.
Nitko te ne traži, nitko te ne gnjavi, nema rokova ni obaveza – samo ti, klupa i par minuta koje su isključivo tvoje. Somersby je prepoznao tu skrivenu vrijednost i odlučio je istaknuti umjesto sakriti – pa je jednu od tramvajskih stanica u centru Zagreba pretvorio u prvu "Time Out" postaju u Hrvatskoj. Riječ je o nastavku kampanje 'Time Out from the Bullshit', u sklopu koje su agencije iProspect i Dentsu Creative, članice grupe dentsu Hrvatska, osmislile i realizirale ovu aktivaciju – iskustvo koje povezuje fizički prostor, kreativnost i svakodnevni život potrošača.
"Željeli smo napraviti nešto što neće biti samo još jedna oglasna površina, već iskustvo koje ljudi mogu primijetiti i doživjeti. Tramvajska stanica idealan je primjer prostora koji svi koristimo, ali ga rijetko primjećujemo – mjesto gdje smo, htjeli-ne htjeli, prisiljeni stati. Upravo smo zato željeli tu pauzu učiniti vidljivom i pretvoriti je u nešto posebno", ističu iz dentsu Hrvatska.
Poruka je jasna: nije bitno dolaziš li sa stresnog sastanka ili ideš prema još jednoj obavezi – dok čekaš tramvaj, ne moraš biti nigdje drugdje. To je tvoj mali, zasluženi Time Out.
Time Out od svakodnevnih sitnica
Svi se povremeno susrećemo s naizgled bezazlenim stvarima koje nam ipak troše energiju – od preuzimanja nove aplikacije za nešto što je nekad radilo samo, do rješavanja sitnih, ali zamornih obveza. Ova suradnja agencije dentsu i kompanije Carlsberg za njihov brend Somersby ne pokušava riješiti te probleme, već podsjeća na nešto što smo zaboravili: da čekanje tramvaja nije gubljenje vremena, nego rijetka prilika da se ni od koga ništa ne traži. Poziv da se na trenutak zaustaviš, izdahneš i vratiš se u stanje bezbrižne, opuštene radosti – onako kako to samo Somersby zna.
Live tramvajska stanica upravo je fizička manifestacija te ideje. Na jednoj od najprometnijih i najurbanijih lokacija u gradu, u srcu poslovne zone gdje dnevno prolaze tisuće ljudi u žurbi, nastao je mikro-prostor koji podsjeća prolaznike da taj kratki predah već imaju – treba ga samo iskoristiti.
Najkompleksnija aktivacija ovog tipa u Hrvatskoj
Aktivacije na tramvajskim stanicama viđene su i ranije, no ova nadmašuje sve prethodne po opsegu i kompleksnosti provedbe – riječ je o potpunoj transformaciji stanice koja izlazi iz okvira klasičnog OOH oglašavanja i pretvara samu urbanu infrastrukturu u brendirano iskustvo.
„Somersby vjeruje da svatko zaslužuje predah od svakodnevnih apsurdnosti odraslog života. Upravo iz te ideje nastao je Somersby Timeout From Bullshit – poziv da barem na nekoliko minuta zastanemo i vratimo se u trenutak. Tramvajska stanica savršeno se uklapa u tu ideju jer nas, barem na kratko, zaustavlja usred svakodnevne žurbe. Mi smo taj trenutak htjeli pretvoriti u podsjetnik da i najobičnija pauza može postati trenutak bezbrižnosti“, ističu iz Somersbyjevog tima.
Dio šire ljetne kampanje
Aktivacija na tramvajskoj stanici nadovezuje se na cjelokupnu Somersby brand platformu za 2026. godinu, koja kroz glavnu kampanju, društvene mreže i iskustvene aktivacije gradi novi kreativni identitet marke usmjeren na mlađu publiku i svježiji ton komunikacije. Cilj je jasan: Somersby želi biti brend koji ne prati trendove nego ih kreira – i to na mjestima gdje ih ljudi najmanje očekuju.
Trenutak koji spaja ljude u prolazu
Ono što ovu akciju čini posebnom jest njezina sposobnost da iznenadi i izmami osmijeh na licima prolaznika. U uobičajenoj gradskoj vrevi, gdje svatko gleda svoja posla, neočekivana promjena izgleda stanice potiče ljude da zastanu, promijene izraz lica i podijele taj trenutak s drugima. Somersby zona tako pokazuje kako brendovi mogu postati aktivni sudionici u poboljšanju svakodnevnog života u gradu, pretvarajući uobičajene formate u prostore o kojima se priča.
Sljedeći put kada vas preplave obveze ili vas izbace iz takta sitne komplikacije, potražite Somersby zonu u gradu, sjednite, udahnite i proglasite svoj zasluženi Time Out – makar trajao samo nekoliko minuta.