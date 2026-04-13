Vrhunska goriva, zelena energija i snažna mreža e-punionica

Ulazak na hrvatsko tržište 1996. godine i izgradnja prvih benzinskih postaja

Petrol je svoje prve korake u Hrvatskoj napravio sredinom devedesetih, točnije 1996. godine. Tvrtka je započela poslovanje sa sjedištem u Rijeci, koje je 2000. godine premješteno u Zagreb, a početni fokus na veleprodaji naftnih derivata poslužio je kao odskočna daska koja je tvrtki omogućila stabilnu osnovu za daljnji razvoj i rast.

Kraj devedesetih godina označio je ulazak Petrola u maloprodajni segment i početak izgradnje mreže prodajnih mjesta – priča koja je započela benzinskim postajama u Vrpolju, Satnici Đakovačkoj i Zagrebu (Resnik – Čulinečka), čime je započelo novo razvojno poglavlje. Prvo desetljeće 2000-tih obilježeno je daljnjim širenjem i jačanjem poslovanja. Tvrtka je u tom razdoblju kontinuirano širila svoju mrežu prodajnih mjesta, kombinirajući vlastite investicije s preuzimanjem manjih postojećih lokacija, uz paralelni razvoj dodatnih usluga i sve snažnije pozicioniranje na hrvatskom tržištu.

Ulazak u plinski i OIE segment

Petrol u prošlom desetljeću gradi širu energetsku priču, izlazeći iz okvira klasičnog poslovanja s naftnim derivatima. Ulazak u plinski segment, uz razvoj infrastrukture poput skladišta i punionica UNP-a, predstavlja važan korak u toj transformaciji. Istodobno se nastavlja širenje maloprodajne mreže, osobito na frekventnim prometnim pravcima i u relevantnim turističkim zonama, gdje Petrol prati ritam tržišta i potreba kupaca. Tvrtka u ovom periodu intenzivno ulaže u modernizaciju, razvijajući nove koncepte poslovanja i uvodeći digitalna rješenja. Istodobno se unapređuje gastronomska ponuda te se značajno podiže razina korisničkog iskustva na prodajnim mjestima.

Poslovanje Petrola se ulaskom u segment obnovljivih izvora energije 2017. dodatno diversificira, a vjetropark Glunča kod Šibenika označava početak proizvodnje zelene električne energije.

Velika prekretnica – akvizicija Croduxa 2021. godine

Godina 2021. donijela je jednu od ključnih prekretnica u razvoju Petrola – preuzimanje Croduxa. Bio je to potez koji je promijenio razmjere poslovanja na hrvatskom tržištu i kojim je kompanija značajno proširila svoj doseg i dodatno ojačala svoju poziciju na tržištu. Integracijski proces, dovršen 2022. godine, rezultirao je snažnom i razgranatom mrežom kroz koju Petrol trenutačno djeluje s 204 prodajna mjesta.

Petrol danas

Danas je Petrol u Hrvatskoj daleko više od distributera naftnih derivata. Iako u klasičnom segmentu poslovanja i dalje zauzima snažnu poziciju, među ostalim zahvaljujući visokokvalitetnim Q Max gorivima s naprednim formulacijama, to je tek jedan dio njegove šire priče.

Tvrtka razvija raznolik energetski portfelj koji uključuje proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, razvoj infrastrukture za električna vozila te niz naprednih energetskih rješenja.

U segmentu elektromobilnosti Petrol danas ima 267 priključaka, a mreža se kontinuirano širi i unaprjeđuje; do kraja godine planirano je puštanje u rad više od 20 punionica velike snage na TEN-T koridorima, čime se dodatno jača dostupnost infrastrukture za električna vozila u Hrvatskoj i regiji.

Petrolove vjetroelektrane danas su visoko učinkoviti industrijski pogoni, a samo tijekom 2025. godine isporučile su više od 133 GWh električne energije. No, na tome se neće zaustaviti. Uz tri nove solarne elektrane i realizacijom nove vjetroelektrane, ukupna instalirana snaga Petrolovih projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj dosegnut će respektabilnu brojku od približno 100 MW.

Petrol uz vrhunska goriva, proizvodnju energije iz obnovljivaca i snažnu mrežu e-punionica postavlja standarde moderne, održive energetike, usmjerene na potrebe korisnika i zahtjeve suvremenog energetskog tržišta. Iako ove godine slavi trideset godina uspješnog poslovanja, Petrolova vizija za budućnost tek počinje, s ambicijom da korisnicima bude pouzdan partner u svim ključnim energetskim segmentima.

