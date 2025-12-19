Vodeći hrvatski distributer zlata i srebra otvara svoja vrata u Dubrovniku!

Upravo iz tog razloga, Centar Zlata odlučio je proširiti svoju mrežu poslovnica te otvoriti svoj novi, sedmi po redu, ured u gradu pod Srđem. Nova poslovnica omogućit će Dubrovčanima kupovinu i prodaju zlata i srebra po najboljim uvjetima u Hrvatskoj. Ured službeno započinje s radom u petak (19.12.2025.) u 09 sati.

Centar Zlata predstavlja svoju novu poslovnicu u Dubrovniku

U novoj poslovnici Centra Zlata u Dubrovniku, kupnja investicijskog zlata i srebra može se vršiti na licu mjesta, neovisno o tome radi li se o većim investicijama ili kupnji manjih proizvoda u svrhu poklona. Proces kupnje jednostavan je i traje svega nekoliko minuta, uz prethodnu najavu putem telefona, e-pošte ili chata na web-stranici. Proizvodi su dostupni odmah, bez skrivenih troškova i dugog čekanja na isporuku.

"Širenje mreže poslovnica Centra Zlata na Dubrovnik omogućit će visoku razinu usluge našim klijentima na dubrovačkom području. Kupnja i prodaja zlata i srebra moći će se vršiti na licu mjesta, bez čekanja na isporuku odnosno uz momentalnu isplatu u slučaju otkupa. Naše cijene su transparentno navedene na web stranicama i automatski se ažuriraju u skladu s burzovnom cijenom, tako da svatko u bilo kojem trenutku može provjeriti koliko treba izdvojiti odnosno za koliki iznos može unovčiti svoje zlato ili srebro." - Saša Ivanović, direktor Centra Zlata.

U ponudi Centra Zlata možete pronaći široku ponudu proizvoda od investicijskog zlata i investicijskog srebra u obliku poluga i kovanica visoke čistoće koje kuju renomirane europske kovnice s LBMA Good delivery popisa (Heimerle+Meule i Argor Heraeus) te poznate državne kovnice - Hrvatska kovnica novca, Münze Österreich i druge.

"U našoj dubrovačkoj poslovnici omogućit ćemo klijentima s područja Dubrovnika i okolice kupnju poluga i kovanica uglednih europskih talionica s LBMA popisa kao što su Argor Heraeus i Heimerle+Meule te državnih kovnica kao što su Munze osterreich i Hrvatska kovnica novca. Proces kupnje će u pravilu biti vrlo brz, jednostavan i pristupačan, a kao poklon za prvu kupovinu iznad 500 eura, darovat ćemo posebne kolekcionarske setove euro kovanica s dubrovačkim motivima." - Petar Uremović, direktor prodaje.

Isto tako, Centar Zlata nudi i uslugu otkupa zlata i srebra uz zajamčeno najbolje cijene i trenutnu isplatu, neovisno o tome radi li se o investicijskom obliku poluga i kovanica ili nakitu i drugim predmetima od plemenitih metala. Moguće je i donijeti predmete na potpuno besplatnu procjenu vrijednosti sa suvremenim uređajima koji precizno očitavaju masu i čistoću, bez obveze otkupa. Kroz besplatno savjetovanje, stručnjaci Centra Zlata će odgovoriti na sva pitanja ili nedoumice.

Ako se odlučite na prodaju, isplata novca vrši se na odmah u poslovnici, u gotovini (do 10,000 eura), putem transakcijskog računa (bez ograničenja) ili kombinirano, ovisno o vašim preferencijama. Poželjno je samo rezervirati termin dolaska kako bi se izbjegla gužva i čekanja te osiguralo sve što je potrebno za otkup.

Adresa: Atlant centar, Ulica dr. Ante Starčevića 24/3. kat

Radno vrijeme: Ponedjeljak - petak, od 09:00 do 17:00

Telefon: 0993063120

E-mail: dubrovnik@centarzlata.com

Ekskluzivni poklon za vašu prvu kupnju – samo u našoj dubrovačkoj poslovnici

Pri ostvarivanju svoje prve kupnje u iznosu većem od 500 eura, darujemo vam poseban kolekcionarski set euro kovanica s jedinstvenim dubrovačkim motivima. Ovaj pažljivo sastavljen komplet sadrži sve apoene optjecajnih euro i eurocent kovanica s godinom kovanja 2023., izrađenih u izdanju Hrvatske kovnice novca – savršen spoj numizmatičke vrijednosti i autentičnog hrvatskog dizajna.

Redovna cijena seta iznosi 40 eura, no prilikom vaše prve kupnje dobivate ga u potpunosti besplatno – kao znak dobrodošlice i zahvalnosti za vaše povjerenje.