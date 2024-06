Rastuće temperature mogu vaš životni prostor učiniti prevrućim za normalno obavljanje redovitih aktivnosti. Pojačanim korištenjem rashladnih uređaja povećat će se vaši računi za energiju i režije, a rješenje problema je zapravo vrlo jednostavno. U najvrelijim mjesecima, najviše ćete dobiti od svojih prozora, ako uložite u proizvode za zaštitu od sunca koji će maksimizirati vašu udobnost, a istovremeno će u prostor ući dovoljno svježeg zraka i prirodnog svjetla. VELUX vanjske rolete vaša su vrhunska obrana od užarenog sunca, a istovremeno štedite i potrošnju energije te ste odgovorni spram prirode.

Zašto odabrati vanjsku zaštitu od topline?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proizvodi za vanjsku zaštitu od topline dizajnirani su da blokiraju sunčeve zrake prije nego što dođu do vaših prozora, što ih čini nevjerojatno učinkovitima u smanjenju unutarnje temperature i održavanju udobnosti u vašem domu. S VELUX vanjskim roletama moći ćete smanjiti unutarnju temperaturu tijekom ljeta do 5,2 °C1 i poboljšati toplinsku izolaciju vašeg prozora do 17 % osiguravajući da vaš dom ostane umirujuća oaza dok se manje oslanjate na klima uređaj. Vanjske rolete smanjuju buku kiše i stvaraju efekt zamračenja, čineći ljetne noći, nedjeljno spavanje i popodnevni odmor mnogo ugodnijim. S robusnim aluminijskim štitom, vanjske rolete pružaju dodatnu zaštitu za vaš krovni prozor i od provale, dok vam petogodišnje jamstvo također pomaže da spavate bezbrižno.

Uštedite energiju, poboljšajte udobnost

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smanjenjem potrebe za klimatizacijom, VELUX rješenja vam pomažu uštedjeti na računima za energiju dok održavaju hladniji i ugodniji životni prostor čak i tijekom najtoplijih mjeseci.

Učinkovitu ventilaciju može osigurati inteligentna tehnologija (VELUX ACTIVE s NETATMO), koja će automatski otvoriti prozore ili ih zasjeniti, čime će ušteda na računima za energiju biti još lakša.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugradnja bez muke

Jedna od uobičajenih briga je gnjavaža oko ugradnje, no ona je vrlo jednostavna i brza. Evo što trebate znati: vanjski proizvodi za zaštitu od topline mogu se ugraditi čak i na već ugrađene krovne prozore. Mnoga VELUX rješenja, uključujući određene modele roleta, možete postaviti sami, čime ćete uštedjeti na troškovima ugradnje. Za one koji preferiraju profesionalnu pomoć, VELUX nudi stručne usluge VELUX preporučenih majstora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gdje kupiti

VELUX rješenja za zaštitu od topline dostupna su kod VELUX prodavatelja ili u VELUX web trgovini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iskoristite promotivno razdoblje do 5. srpnja 2024. godine i kupnjom VELUX vanjske rolete ostvarite pravo na besplatnu ugradnju.

[1] Podaci iz simulirane južno orijentirane sobe s dva najprodavanija VELUX krovna prozora GGL 70 u veličini MK06 (780 x 1178 mm), srpanj-kolovoz 2023., snimljeni u Ljubljani. Na temelju studije VELUX 2023 o utjecaju dodatne opreme tijekom ljeta.