Inflacija je u zadnje 4 godine kumulativno iznosila oko 30-ak posto prema statistički dostupnim podacima, ali svjedoci smo da je cijena većine namirnica u isto to vrijeme skočila čak više nego dvostruko. Stoga je lako za razumjeti da više od 70 posto kupaca u Hrvatskoj aktivno prati popuste i ciljano kupuje na akcijama, s obzirom da se kupovna moć građana osjetno smanjila.

Ovo je bio samo jedan od motiva za lansiranja aplikacije 360 PROMO iza koje stoji hrvatski start-up koja ja jednom mjestu donosi pregled svih akcija i promotivnih prodaja, ali i cijeli niz korisnih alata za potrošače. Zbog toga nije ni čudo sa je 360 PROMO u kratko vrijeme postala treća najpopularnija aplikacija na Google Playu u Hrvatskoj, odmah iza aplikacija svjetskih divova za online kupovnu Temu i Shein.

Dovoljan razlog za dr. sc. Josipa Mullera, koji stoji iza kreativnog tima, koji je osmislio aplikaciju koja mnogim kupcima štedi novac, vrijeme, ali i živce.

Ispričao je odakle ideja. "Bila su najbitnija dva faktora - prvo je stvoriti mjesto da se kupci mogu informirati o svim akcijama i promocijama. Naime, dosadašnji način obavještavanja ljudi o akcijskim cijenama proizvoda nije primjeren vremenu u kojem živimo. To su papirnati leci koji se koriste u velikom broju i nisu praktični jer pojedinac mora skupiti desetak takvih letaka različitih trgovina kako bi vidio što one nude. Postoje i PDF katalozi u digitalnoj formi koji također nisu dovoljno praktični. Na primjer, ako netko traži maslinovo ulje ili mlijeko na akciji, mora prelistati desetak digitalnih letaka ili isto toliko njih skupiti po trgovinama u papirnatom obliku. I sve to da bi došao do informacije o samo jednom ili dva proizvoda koje želi", govori Muller.

Uz sve to, upravo je prošla godina dana otkako je stupio na snagu novi Zakon o trgovini kojim su nedjelje postale uglavnom neradne.

"Primijetili smo veliku konfuziju među ljudima oko toga što je otvoreno nedjeljom i praznicima. Neki biraju ne kupovati tada, što je njihovo pravo, ali oni koji primjerice moraju raditi subotama i stoga nedjeljom trebaju popuniti svoje zalihe - često su zbunjeni. Ponudili smo zato kroz aplikaciju i rješenje koje štedi novac i vrijeme jer kupci na jednom mjestu mogu vidi što radi u njihovoj blizini i više ne moraju googlati trgovinu po trgovinu", kaže naš sugovornik.

Aplikacija nije nastala preko noći, Muller je iza sebe imao dvadeset godina rada u realnom sektoru u tvrtkama koje se bave robom široke potrošnje. Bile su velike internacionalne kompanije, vlasnici nekih od najvećih svjetskih brendova koje svaki potrošač prepoznaje u trgovinama. Obnašajući menadžerske funkcije u tim tvrtkama stekao je uvid u to kako industrija funkcionira, ali je vidio i što potrošači žele i što bi im pomoglo u svakodnevnom životu.

Da su pogodili baš ono što mnogim ljudima treba, govori i podatak da su aplikaciju lansirali tijekom veljače, a do sada ju je instaliralo čak 80 000 korisnika!

360 PROMO je tako postala najbolje rangirana aplikacija u odnosu na sve ostale trgovačke besplatne shopping aplikacije. Ona pomaže da se kupci ne pogube u akcijama, ponudama, da ne "promaše" popuste koje su htjeli dohvatiti, ali i još puno toga.

"Posebno je zanimljivo i korisno što naša aplikacija nudi jedinstvenu mogućnost personalizacije koju ljudi ne mogu dobiti u drugim rješenjima, bilo web ili aplikacijama. Kada netko kreira kupovnu listu od proizvoda koje treba, aplikacija jednim klikom omogućuje prikaz što se od nje može naći na akciji te omogućuje dodavanje željenih akcija u favorite. Jednom kad su proizvodi u favoritima, kreira se personalizirani promo letak kao svojevrsni podsjetnik za kupovinu - koji se može lako podijeliti s članovima obitelji. Umjesto da kupuju prema promo letku nekog trgovca, korisnici imaju svoj vlastiti promo letak kao podsjetnik koje proizvode žele kupiti", govori Muller.

Aplikacija nudi šest modula, svaki od njih je svojevrsna aplikacija za sebe pa se ova aplikacija može gledati i kao 6 u 1 aplikacija. Muller otkriva sve mogućnosti aplikacije: "Postoji modul za pojedinačnu pretragu proizvoda, potom modul radnog vremena trgovina, tu je i modul kataloga s više od 160 kataloga od praktički svih mogućih trgovaca, zatim modul kartica i aplikacija za pohranu loyalty kartica i aplikacija svih trgovaca, modul aktualnih ponuda i specijaliziranih trgovina te modul za pretragu najatraktivnijih akcija po shopping centrima ili za specifične potrebe poput kućnih ljubimaca ili beba", govori Muller.

A samo ime aplikacije 360 PROMO aludira na to da ona daje cjelokupni pregled što se na tržištu nudi, gdje je što najjeftinije, kada rade trgovine i još mnogo toga.

Na kraju dana ljude najviše zanima kolike su uštede moguće. "S obzirom da su prosječni akcijski popusti oko 20%, četveročlana obitelj s 2 prosječne hrvatske plaće može uštedjeti oko 200 eura mjesečno. To je potvrdilo i testiranje koje smo radili na 10-ak korisnika koji su redovito koristili naš app za obavljanje većih tjednih kupovina u 2-3 trgovine po izboru, a na temelju najboljih akcijskih ponuda koje su pronašli kod njih za svoje kupovne liste. Oni s manjim primanjima naravno ne mogu toliko uštediti, ali njima svaka ušteda zapravo još i više znači", otkriva Muller.

No i sam kaže da na svom iskustvu može posvjedočiti da se kućni budžet može zaista spasiti od nepotrebnog troška.

"U posljednjih mjesec dana sam tako putem 360 PROMO 'ulovio“'dobre promocije od 30-40 posto na maslinovom ulju u Kauflandu i bijelom vinu u Sparu te tako uštedio po oko 4 eura po boci – što na po 12 boca za oboje čini uštedu od oko 100 eura samo na te dvije stavke! A uz mogućnost obročnog plaćanja to ni niti opterećuje toliko kućni budget u jednom trenutku. Aplikacija je inače potpuno besplatna za skidanje i korištenje te je dostupna i za Android i I-phone uređaje", rekao je Muller.

Tu je i onaj ekološki motiv za stvaranje aplikacije jer tiskanje na tisuće letaka na papiru sigurno ne doprinosi zaštiti prirode. A planovi?

Jednom kad "osvoje" domaće tržište, planiraju se širiti i u druge zemlje te osvajati nova tržišta.

"Naš konačni cilj je replicirati uspjeh aplikacije i na drugim tržištima jer je riječ o digitalnom proizvodu koji, kad je uspješan na jednom tržištu, ima dobre šanse da će biti uspješan i na drugim tržištima", rekao je Muller.