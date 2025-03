Test ljubavi na tanjuru može otkriti koliko ste spremni na humor

Evergreen Sushi Experience, kultno odredište ljubitelja vrhunske azijske kuhinje u Zagrebu, za Dan žena donosi inovativne menije koji osvajaju ne samo fantastičnim okusima, već i duhovitim nazivima koji garantiraju osmijeh na licu.

Bilo da se slavi prijateljstvo, obiteljske veze ili snaga žena, Evergreen je osmislio tri posebna menija, svaki za dvije osobe, koji će oduševiti sve ljubitelje suhsija. Wonder Woman’s Sushi Experience donosi jedinstveno gastro iskustvo inspirirano superjunakinjama, dok Goddess Gathering: A Divine Dinner for Two pruža božanstvenu večeru uz vrhunske specijalitete. Ladies Night je kreiran za opušteno žensko druženje uz najfinije sushi delicije.

Osim menija osmišljenih za ženska druženja, Evergreen je pripremio i posebne opcije za parove, uz dozu zabave pri naručivanju. Jedan od njih, Moja žena/cura je bolja od tvoje, dolazi uz napomenu da je preporučljivo pratiti izraz lica partnerice pri naručivanju, jer će zasigurno izmamiti osmijeh. Odabir menija može biti prilika za dozu humora, pa će Stvarno ćeš uzeti najjeftiniji meni na Dan žena? zasigurno izazvati zanimljive reakcije, ali ujedno nudi pažljivo osmišljenu kombinaciju okusa. Za one koji žele ostaviti dobar dojam, Ovo je već ok, izvukao si se! može biti siguran izbor.

Svaki od ovih menija uključuje piće dobrodošlice, predjela, glavna jela i desert, a za ovu posebnu priliku osmišljeno je i novo jelo – Love Ebi Roll, koje donosi profinjen okus i jedinstvenu kombinaciju sastojaka te dolazi u obliku srca.

Uz sve ove gastronomske novitete, neizostavno je spomenuti i novi desert koji je u kratkom roku postao glavna tema među sladokuscima u gradu, tiramisu. Njegov neodoljivi okus sada je nezaobilazan dio svakog posjeta Evergreen Sushi Restaurantu, a savršen je za slatki završetak jedinstvenog izlaska.

Evergreen Sushi Experience, smješten u centru Zagreba, već gotovo deset godina postavlja standarde u svijetu azijske gastronomije. Prepoznat po filozofiji „hand made every day“, neprestano donosi svježe pripremljene specijalitete, dok njegov tim kontinuirano iznenađuje inovativnim jelima i vrhunskom kvalitetom. Rezervacije su preporučene kako bi se osiguralo mjesto za ovu posebnu priliku kada slavimo snagu i ljepotu svih žena.

