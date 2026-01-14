Više od trideset godina vrijednosti u hrvatskim rukama

Uz tu temeljnu i odgovornu zadaću, posebna pažnja posvećuje se izradi numizmatičkih kovanica i medalja. Ta izdanja nadilaze svoju materijalnu vrijednost i postaju nositelji značenja, uspomena i identiteta. Njima se obilježavaju važni povijesni trenutci, kulturna baština i osobe koje su ostavile trag u hrvatskom društvu.

Iako po veličini mala, Kovnica djeluje s velikom preciznošću i jasno definiranim standardima. Svaki proizvod nastaje kroz promišljen proces u kojem se spajaju znanje, iskustvo i suvremena tehnologija. Posebna pažnja posvećuje se detaljima, dosljednosti i kvaliteti, jer se proizvodi ne stvaraju za trenutak, već za godine koje dolaze.

Važan dio tog procesa čine i umjetnici te dizajneri, čiji rad daje dodatnu vrijednost svakom izdanju. Njihova vizija pretočena je u reljef, liniju i simbol, a zatim precizno prenesena u konačni proizvod. Jednaka pažnja posvećuje se i pakiranjima, koja su osmišljena kao produžetak priče o proizvodu i često prepoznata i nagrađivana zbog svoje kvalitete i dizajna.

Zavirite u proces nastajanja kovanica

Ovaj video donosi uvid u nastanak numizmatičke kovanice – od početne ideje i dizajna, preko kontroliranih faza proizvodnje, do gotovog proizvoda koji postaje trajna vrijednost. Svaki korak temelji se na znanju, iskustvu i visoko postavljenim standardima.

Iza svega stoje ljudi. Njihovo znanje, odgovornost i osjećaj za vrijednost materijala s kojim rade. Upravo zahvaljujući tom pristupu, proizvodi Hrvatske kovnice novca često postaju osobni predmeti – darovi, uspomene i trajni zapisi obiteljskih trenutaka.

Hrvatska kovnica novca već više od tri desetljeća spaja povjerenje, preciznost i hrvatske vrijednosti.