Više od tehnologije

EKRAN ZA SVAKI STIL: KOJI TELEVIZOR ODGOVARA VAŠEM DOMU?

Odabir savršenog televizora sada nadilazi veličinu zaslona i rezoluciju. Dizajn je jednako važan, jer je uređaj dio prostorije čak i kada je isključen.

Minimalistički san: Jednostavnost i OLED tehnologija

Minimalistički stil slijedi načelo „manje je više“. Ovdje dominiraju čisti oblici, prozračni prostori i funkcionalni predmeti. OLED TV s ultra tankim okvirom savršen je izbor za ovaj stil. OLED tehnologija omogućuje nevjerojatno tanak dizajn, jer pikseli osvjetljavaju neovisno, eliminirajući potrebu za pozadinskim osvjetljenjem. Takav uređaj gotovo se čvrsto prianja uz zid, a kada je isključen, stapa se s okolinom, čuvajući jasnoću prostora.

Industrijski šik: Robusni izgled i snaga QLED-a

U svijetu sirovih zidova od opeke, metalnih dodataka i izloženih cijevi, potreban vam je televizor s karakterom. Veći QLED televizor s metalnim okvirom savršeno nadopunjuje industrijsku atmosferu. QLED tehnologija pruža briljantne boje i nevjerojatnu svjetlinu, što dobro funkcionira u prostranim prostorima u stilu potkrovlja. Postavite ga na čvrsti metalni stalak za TV ili ga montirajte na zid od opeke - zajamčeno će biti središnja točka prostorije.

Skandinavski i boemski sklad: prirodni materijali i toplina

Skandinavske i boemske domove karakteriziraju drvo, prirodne tkanine i svijetle boje. Ovdje glasan, crni uređaj može poremetiti harmoniju. Odaberite televizor s nogama ili okvirom s efektom drveta ili ga postavite na svijetlu drvenu komodu. Samsungov The Serif TV, na primjer, savršeno se uklapa u ovaj ambijent svojim jedinstvenim profilom u obliku slova "I" i izgledom nalik namještaju.

(H3) Klasična elegancija: Skriveno umjetničko djelo

U klasičnim dnevnim boravcima, gdje vladaju raskošni namještaj i bogate teksture, moderni televizor lako može djelovati strano. Rješenje je sakriti ga. Samsungov The Frame TV bit će vam najbolji prijatelj: kada ne gledate televiziju, svjetski poznate slike ili vaše vlastite fotografije pojavljuju se na ekranu kao da su samo uokvirena slika na zidu. A zahvaljujući izmjenjivim okvirima, možete ih savršeno uskladiti s ostalim okvirima za slike u sobi.

5 SAVJETA KAKO BI VAŠ TV UKRASIO DNEVNU SOBU

Već znate koji vam stil televizora odgovara? Evo 5 konkretnih savjeta kako biste uređaj učinili još estetski ugodnijim u svojoj dnevnoj sobi!

Savjet br. 1: Kameleon TV – Postanite umjetničko djelo!

Ne dopustite da tamni ekran vašeg televizora bude dosadna točka na zidu! Iskoristite prednosti moderne tehnologije. Funkcija "Art Mode" na Frame TV -u omogućuje vam uređenje sobe čak i kada je uređaj isključen. Birajte između remek-djela u ugrađenoj galeriji ili prenesite svoje omiljene fotografije. Na taj način televizor ne zauzima prostor, već dodaje osobni, umjetnički sloj.

Savjet br. 2: Skrivena moć – Ugradite je u okoliš!

Ako vam je cilj čistoća, ugradite svoj televizor! Ormarić za medije ili zid od gipsanih ploča po mjeri ne samo da skriva kabele, već i uokviruje uređaj. Ultra tanki OLED televizor ugrađen u zid gotovo se u potpunosti stapa sa zidom, stvarajući moderan i ekskluzivan efekt. Police ormarića također mogu primiti knjige i ukrasne predmete, tako da se tehnologija skladno stapa s kućnim okruženjem.

Savjet br. 3: Doživljaj filmskog platna – Kada je veličina bitna

Tko ne bi želio imati vlastito kućno kino? Veliki, 65 ili čak 75-inčni 4K (ili čak 8K) QLED televizor pruža impresivno vizualno iskustvo. Mnogi se boje velikih dimenzija, ali dobro postavljen divovski ekran ne komprimira prostor, naprotiv! U prostranom dnevnom boravku, veliki televizor stvara ravnotežu i gledanje filmova čini pravim društvenim iskustvom. Glavno je da veličina televizora bude proporcionalna veličini prostorije i udaljenosti gledanja.

Savjet br. 4: Igra svjetla na zidu – Stvorite atmosferu uz Ambilight!

Želite li gledanje televizije učiniti još impresivnijim? Philips Ambilight televizori projiciraju boje s ekrana na zid pomoću LED dioda na stražnjoj strani uređaja. Ovaj svjetlosni oreol ne samo da optički povećava ekran i smanjuje naprezanje očiju, već i stvara nevjerojatnu atmosferu u prostoriji. Dinamična svjetla za akcijski film i mirne, meke nijanse za film o prirodi naglašavaju doživljaj. Važno je znati da je ovo jedinstveno Ambilight iskustvo patentirana tehnologija tvrtke Philips, pa se u njemu može uživati samo na njihovim uređajima. Iako drugi proizvođači nude slična rješenja za ambijentalno osvjetljenje koja se mogu implementirati s vanjskim LED trakama ili pametnom rasvjetom, Ambilight kao sastavni dio televizora jamči savršenu sinkronizaciju i optimalnu vizualnu harmoniju.

Savjet br. 5: Više od televizora – Neka bude vaše pametno središte!

Današnji pametni televizori idu daleko dalje od emitiranja. Sa svojim ugrađenim operativnim sustavima (poput Tizena ili webOS-a), mogu postati digitalno središte vašeg doma. Koristite svoj televizor za slušanje glazbe putem Spotifyja, gledanje obiteljskih fotografija iz oblaka ili čak upravljanje uređajima pametnog doma! Pametni televizor je interaktivno sučelje koje je korisno i lijepo čak i kada ne gledate svoju omiljenu seriju.

SAŽETAK: DUŠA DNEVNOG BORA NOVE GENERACIJE

Kao što vidite, televizor je sada puno više od običnog elektroničkog uređaja. Svjesno odabran uređaj može se savršeno uklopiti u stil vašeg doma, pa čak i postati njegov definirajući element. Bilo da se radi o OLED-u koji se čvrsto uklapa uz zid, umjetničkom djelu poput The Framea ili Ambilight televizoru koji pruža ambijentalno osvjetljenje, mogućnosti su beskrajne. Usudite se razmišljati izvan tehnologije i pronađite uređaj koji će oduševiti ne samo vaše oči, već i vaš dnevni boravak!