Više od 90 izlagača i vrhunski program u zagrebačkoj Areni

Svečanim otvorenjem započelo je osmo izdanje sajma InDizajn - najveće regionalne manifestacije posvećene interijerima, arhitekturi i kreativnosti. Posjetitelje očekuje više od 90 izlagača i poznatih lica iz svijeta arhitekture, dizajna i lifestyle scene, a program uključuje stručna predavanja i panele s vodećim arhitektima i dizajnerima. Među atraktivnim sadržajima ističu se popularna ‘dizajnerska’ ulica Bazar, izložba Humanitarni PlakArt, kreativni dječji kutak te brojni drugi programi.

Među prvima su sajam obišla brojna lica hrvatske javne scene kao što su Nikolina Pišek, Sonja Kovač, Marco Cuccurin, Paula Sikirić, Hanna Lončarević, Stella Zulijani, Tina Biloglav, Boška Bahtijarević, Ines Šitum, Hana Bitunjac i Katarina Baotić.

Mirjana Mikulec i Marco Cuccurin Foto: Promo

“Ova godina za mene ima posebno značenje, ne samo zato što slavimo osmo izdanje sajma, već i veliku obljetnicu - 20 godina karijere u ovoj industriji. Ponosna sam što smo ponovno okupili izlagače, partnere i kreativce te zahvalna na njihovom povjerenju svih ovih godina. Trudimo se uvijek donijeti nešto novo i inspirativno, ali ono što ostaje isto jest da sajam okuplja ljude koji vole interijere, žele otkriti posebne komade, upoznati umjetnike i steći nova znanja“, istaknula je osnivačica sajma Mirjana Mikulec.

Mirjana Mikulec i Nikolina Pišek Foto: Promo

Petak je rezerviran za stručna predavanja vodećih međunarodnih arhitekata i dizajnera. Zagrebačka publika ima priliku slušati predavanja svjetski poznatih imena kao što su Jürgen Mayer H., Peter Pichler, Michela Galli iz talijanskog studija Mario Cucinella Architects, Verena Messner iz studija Messner Architects te Martina Salitrežić iz SIRRAH projekta.

Foto: Promo

Foto: Promo

Subotnji program donosi panele i razgovore s poznatim licima domaće scene te arhitektima nove generacije. Na panelu „Novi dom, novo ja“ o osobnim iskustvima preuređenja i preseljenja govorit će Nikolina Pišek, Meri Goldašić i Andrea Trgovčević. Panel „Obiteljski dom“ okupit će Antoniju Mišuru, Dorin Zeleniku i Petru Ninčević, koje će otkriti kako stvarati prostore prilagođene svim generacijama, a poseban razgovor bit će posvećen i Mirjani Mikulec. „Novi val dizajna“ donosi svjež pogled mladih arhitekata i dizajnera - Ive Pauzar, Luke Cindrića i Alekse Babića. Subotnji program završava razgovorom 1 na 1 s Anitom Dujić, koja će predstaviti svoj pristup interijeru i utjecaj dizajna na svakodnevni život.

Foto: Promo

Kroz sva tri dana sajam nudi priliku za otkrivanje novih trendova, savjeta za uređenje, kupnju unikatnih radova hrvatskih umjetnika i produkt dizajnera te posebnu atrakciju - izložbu plakata i zidnih ukrasa “Humanitarni PlakArt” u sklopu koje posjetitelji mogu ukrasiti svoje domove i ujedno donirati Udruzi Mali zmaj, društvu za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece.

Uz sajamske popuste i nagradnu igru, sajam InDizajn, kojeg organiziraju RTL Hrvatska i Studio za dizajn interijera Mirjana Mikulec, i ove godine potvrđuje status središnjeg okupljališta ljubitelja interijera, arhitekture i dizajna u regiji. Više informacija o programu i izlagačima dostupno je na službenim stranicama InDizajn sajma.