Više od 500 ljudi na prvoj Live & Loud konferenciji

Istraživanje pokazalo: publika želi više evenata, ali informacije dolaze prekasno

Konferenciju je otvorio Berislav Marszalek, osnivač i CIO Entrija, predstavljanjem novog istraživanja provedenog u suradnji s Valiconom o navikama publike u listopadu 2025. godine.

Rezultati otkrivaju da je 4% više ljudi kupovalo ulaznice u odnosu na 2024., no i dalje 80% publike prekasno sazna za događaje koje bi željeli posjetiti. Čak 40% ispitanika izjavilo je da bi željelo više događaja u ponudi, a tržište ticketinga u Hrvatskoj i dalje raste 20% godišnje.

Marszalek je istaknuo da podaci potvrđuju snažan potencijal industrije, a Entrio – kao prva regionalna event intelligence agencija planira redovito, svake godine, provoditi istraživanja trendova, ponašanja publike i promjena na tržištu.

“Event industrija već dugo nije samo zabava – ona je ozbiljan biznis koji zapošljava tisuće ljudi, generira turističke efekte i oblikuje identitet gradova.”

Tim Chambers Foto: Mario Pavlovic

Globalni keynotei iz Londona i Teksasa

Globalni keynote govornik Tim Chambers, bivši potpredsjednik Ticketmastera i Live Nationa, u svom je predavanju The Price of Tickets otvoreno rekao da će cijene ulaznica i dalje rasti, ali i naglasio da je publika spremna platiti emocionalnu vrijednost iskustva.

Scott Davidson Foto: Mario Pavlovic

Drugi keynote donio je Scotta Davidsona, osnivača tvrtke Code 4 iz Texasa, svjetskog stručnjaka za sigurnost velikih događanja koji je govorio je o važnosti pripreme eventa ili festivala:

“Što više rizičnih scenarija predvidite, to ste spremniji. Svaki odjel nosi odgovornost za svoj dio, a sigurnost je sastavni dio iskustva publike.” Davidson je dodao kako ga je zagrebačka energija oduševila: “Dolazim iz Teksasa, a već sam ovdje stekao prijatelje. U Hrvatskoj se događa nešto živo i iskreno.”

Foto: Mario Pavlovic

Postali smo skupa destinacija - showbiz industrija bez filtera

Panel (Ne)zavisna showbiz industrija okupio je Marijana Kiša (Boogaloo), Lidiju Samardžiju (Cepelin Media), Danijela Koradina (Koda Events) i Adnana Mehmedovića Medu (4AM Agency). Moderirao ga je glazbeni novinar Hrvoje Horvat . Sudionici su otvoreno progovorili o troškovima, subvencijama i realnosti tržišta.

Kiš je istaknuo da klubovi poput Boogalooa balansiraju između heavy metala, elektronike i popa:

“Za svaki event moraš znati kojoj publici se obraćaš, inače gubiš smjer.”

Lidija Samardžija upozorila je da se tržište kupovine ulaznica nakon adventskih i novogodišnjih nastupa oporavi tek u trećem mjesecu. Adnan Mehmedović Medo naglasio je da nema centralizirane statistike o prihodima i posjećenosti evenata, dok je Koradin istaknuo potrebu za dvoranom srednjeg kapaciteta u Zagrebu (1.600 - 4.000 mjesta) između Lisinskog i Arene.

“Prije smo bili povoljna festivalska destinacija, sada smo skupi. Albanija je nova hit festivalska destinacija, ali ciklus popularnosti destinacije za festivale mijenja se svakih 5 - 10 godina” - istaknuo je između ostalog Mehmedović.

Foto: Mario Pavlovic

Formati budućnosti i nova generacija publike

Na panelu Formati budućnosti, koji je moderirao Ante Ljubičić (Yammat FM), okupio je Ivana Milivojeva (Exit Festival), Antonia Žužu (Peti Kupe), Mateja Franca (Lollipop) i Milicu Fajgelj (producenticu i menadžericu) raspravljalo se o digitalnim alatima, hibridnim formatima i važnosti stvaranja prepoznatljivog koncepta u odnosu na bookiranje poznatog izvođača.

“Važnije je povezati se s publikom u svom gradu nego s algoritmom,” rekao je Žuža.

Ivan Milivojev istaknuo je važan trenutak za regionalnu scenu: “Prije smo morali putovati na strane konferencije da bismo naučili više o organizaciji festivala i evenata. Danas se upravo takva konferencija održala ovdje u Zagrebu i to je sjajan korak za cijelu industriju.”

Damir Urban Foto: Mario Pavlovic

Publika 2030: Od Nereda do Urbana

Završni panel Publika 2030, koji je moderirao Boris Jokić (Institut za društvena istraživanja), okupio je Marka Lasića Nereda, Gorana Vinčića Vinču, Damira Urbana i Sanjina Đukića (LAA).

Panel je donio najživlju raspravu dana - o tome kako se publika promijenila, što znači biti autentičan i gdje se danas stvara kulturna zajednica. Urban je podsjetio da je nekad publika bila stvar identiteta i pripadnosti određenom žanru, dok se danas čini da “sve može i sve prolazi. Autentičnost je najvažnija valuta. Ljudi žele istinu, ne filter.”

Nered je rekao da je digitalno doba donijelo ogroman doseg, ali i gubitak identiteta: “Imam osjećaj da smo izgubili dio zajedništva koje je prije postojalo u klubovima i na koncertima.”

Foto: Mario Pavlovic

Vinča je istaknuo da digitalni kanali mogu prenijeti autentičnost i trenutno su za njega jedini vid promocije, ali da uživo kontakt i dalje ima neusporedivu vrijednost. Sanjin Đukić zaključio je da će “uvijek postojati publika koja traži stvarnu emociju, bez obzira na trendove i tehnologiju.”

Panel je zaključen mišlju da influenceri u glazbi nisu prihvatljivi, a da se istinska vrijednost gradi kroz zajednicu, emociju i živi kontakt te da će umjetnost uvijek naći put do publike.

U 15 minutnim izlaganjima Boris Trupčević, poslovni direktor Hrvatskog glazbenog zavoda predstavio će kako prostor može postati doživljaj, ZAMP je posjetiteljima dao uvid tko sve zaradi od jedne pjesme, dok je Viberate, popularna aplikacija za evente iz Slovenije, prikazala kako moderni alati i uvid u podatke oblikuju program nekog eventa. Novi prozor u svijet promocije evenata i formata vanjskog oglašavanja prikazala je hrvatska medijska outdoor agencija Go2Digital.

Nakon inspirativnog dana, energija se preselila u Peti Kupe, gdje je održana dodjela priznanja unutar Entrio grupacije i večernji program koji je uistinu opravdao naziv “Live & Loud”.

Na pozornici su se izmjenjivali Neno Belan, Zdenka Kovačićek, Lu Jakelić, Mia Dimšić, Krankšvester, Porto Morto, Pero Beluhan (Mayales), Universe Dance Crew, DJ Kylliano, uz iluzionistički show Aryana i DJ set Stanka Bondže koji je plesni podij držao do jutarnjih sati.

“Tražilo se da traje duže, a to je najbolji znak da smo pogodili ritam industrije. Ovo je tek početak. Hrvatska ima znanje, iskustvo i publiku - sad ima i platformu da sve to poveže” - rekla je na kraju direktorica konferencije Zrinka Bockovac.

Glavni sponzor prve Live & Loud konferencije bio je Mastercard, pokrovitelj događaja je bila Turistička zajednica grada Zagreba, a konferenciju su podržali Hrvatska Lutrija, HDS ZAMP, Go2Digital, Badel 1862, Aspall, Europlakat, JTI, Fakat, Supra Print te Lauba.